Automovilismo

Rumbo a Interlagos: entre mates, paisajes y las ganas de llegar

El segundo día nos lleva de Vitorino a San Pablo, entre paisajes que invitan a mirar, noticias de Fórmula 1 y el cansancio de los últimos kilómetros. Cuando ya estamos cerca, una luz en el tablero nos pone en alerta.