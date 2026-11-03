Brasil tendrá dos representantes en pista este fin de semana en Interlagos. Rafael Câmara debutará en la Fórmula 1 con Haas y se sumará a Gabriel Bortoleto ante el público de su país. La oportunidad llega antes de lo previsto para el joven que ya tenía asegurado un lugar en el equipo para 2027.
Câmara debutará con Haas y Brasil tendrá dos pilotos en Interlagos
El líder del certamen de Fórmula 2 correrá junto a Gabriel Bortoleto frente al público local tras confirmarse que no habrá retorno para el piloto galo.
La confirmación también cerró la posibilidad de un regreso de Esteban Ocon. Haas comunicó que el francés, reemplazado por Ryo Hirakawa durante el Gran Premio de México, no volverá a ocupar una de sus butacas en lo que resta de la temporada.
La oportunidad llega apenas unas semanas después del anuncio de su contratación para 2027. Entonces, el 15 de octubre, Câmara había expresado: “Estoy muy feliz de unirme a Haas como piloto de Fórmula 1”.
Câmara será compañero de Oliver Bearman al volante del VF-26. Para el brasileño, el estreno tendrá un escenario especial: su primera carrera en la máxima categoría será en casa, en un circuito que forma parte de la historia del automovilismo de su país.
En aquel momento agradeció la confianza del equipo, el respaldo de la Academia Ferrari y el acompañamiento de su familia. Su objetivo era prepararse, conocer el auto y seguir creciendo. Ahora, ese camino se adelanta y comenzará en Interlagos, frente a su gente.
Una oportunidad que se adelantó
Hirakawa terminó décimo en México y consiguió un punto en su primera carrera con Haas. Sin embargo, sus compromisos previamente asumidos en el Mundial de Resistencia le impiden continuar este fin de semana y abrieron la puerta para el debut de Câmara.
El brasileño llega como líder del campeonato de Fórmula 2 y con los títulos de la Fórmula Regional Europea y la Fórmula 3 en su recorrido. Integrante del programa de jóvenes pilotos de Ferrari, también dejó una buena impresión dentro de Haas en agosto, cuando participó de una prueba con el auto de 2025.
Ese ensayo, realizado bajo el programa de pruebas con vehículos de temporadas anteriores, fue uno de los argumentos que destacó Ayao Komatsu al confirmar su elección.
“Después de destacarse en su prueba de agosto, conocemos las capacidades de Rafa y estamos deseando recibirlo en el equipo este fin de semana y trabajar con él durante su debut en la Fórmula 1”, expresó el jefe de Haas.
Ocon no volverá esta temporada
La decisión sobre el francés fue comunicada por el propio Komatsu. Ocon ya había anunciado que dejaría Haas al finalizar el año, pero su salida de la actividad con el equipo se adelantó.
“Ya le hemos notificado a Esteban Ocon que no volverá a ocupar una butaca de carrera con TGR Haas F1 Team esta temporada”, señaló el directivo.
Komatsu sostuvo que la determinación responde a lo que consideran mejor para el futuro del equipo y evitó dar detalles sobre los intercambios con el piloto.
“Las conversaciones que finalmente tuvieron lugar entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno”, explicó.
Para Interlagos, la confirmación agrega una historia a un fin de semana que ya tendrá el acompañamiento habitual del público brasileño. Bortoleto y Câmara compartirán la grilla de partida, y el debutante comenzará a recorrer su camino en la Fórmula 1 frente a su gente.