Franco Colapinto se subió al Renault 6 que tres amigos de Esperanza, Santa Fe, restauraron y decoraron con los colores de Alpine, un particular regalo para este grupo.
Colapinto manejó el Renault 6 de los santafesinos que viajaron en el hasta Interlagos
El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 cumplió el sueño del grupo de amigos que partió desde Esperanza con el particular vehículo.
El piloto argentino de la escudería francesa manejó el auto por las calles de San Pablo, donde los hinchas viajaron para acompañarlo en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.
La carrera en Interlagos será este fin de semana, donde no sólo este grupo de santafesinos estarán junto a Franco, sino que se espera un importante número de hinchas.
Entre risas, el argentino bromeó al volante: “Cosa de locos esto... ¿Y la radio no arranca?”.
La aventura de tres amigos que fueron a Brasil en una Renoleta para ver a Colapinto
Lo que comenzó como una charla entre amigos está a punto de convertirse en una verdadera aventura sobre ruedas.
Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino, oriundos de Esperanza, preparan una particular travesía: viajar hasta Brasil en una Renault 6 para presenciar la carrera de Franco Colapinto en Interlagos.
La historia nació alrededor de un asado mientras el grupo miraba una carrera del piloto argentino. En medio de la reunión apareció un video de jóvenes que habían realizado un extenso viaje hasta Ushuaia en un vehículo similar.