Max Verstappen volvió a ganar y también volvió a mirar el campeonato desde otro lugar. En una temporada que comenzó lejos de lo que esperaba, el neerlandés llegó a Interlagos segundo entre los pilotos, con una pequeña ventaja sobre Lewis Hamilton. Hasta para él, acostumbrado a pelear arriba, la posición tiene algo de inesperado.
Verstappen: “Es una gran sorpresa estar segundo”
Ganó tres de los últimos cuatro Grandes Premios y llegó a Interlagos como escolta de Antonelli. Después de un comienzo difícil, Max destacó la reacción de Red Bull y explicó por qué sigue exigiendo por radio.
“Es una gran sorpresa estar segundo en el campeonato, para ser sincero, pero lo aceptamos”, reconoció en la previa del Gran Premio de San Pablo.
En el arranque de temporada, necesitó cinco fechas para subir al podio y recién en la decimosexta consiguió volver a la victoria. Ahora ganó tres de los últimos cuatro Grandes Premios. Red Bull encontró respuestas con las mejoras del auto y también avanzó en el conocimiento de la unidad de potencia, dos aspectos que habían complicado el arranque del año.
“Tuvimos muchas dificultades como equipo al principio. El auto no estaba donde queríamos. Probablemente también teníamos bastante que aprender de la unidad de potencia, y creo que aprendimos mucho durante la temporada”, explicó.
En ese proceso, Max sostuvo una manera de correr que no depende del puesto que esté en juego. Si el auto alcanzaba para ser sexto, había que sacar ese sexto lugar. La posibilidad de volver a ganar requería que el equipo mejorara, pero también llegar a ese momento sin haber dejado puntos en el camino.
“Nunca te rendís ni te conformás con un sexto o séptimo puesto. Incluso cuando estaba en esa posición o peleando en la mitad del pelotón, intentaba sacar lo mejor de la situación. A veces eso es un sexto puesto, cuando el auto no puede rendir más”, señaló.
La recuperación también llevó a Red Bull al tercer lugar entre los equipos. Verstappen valoró especialmente el trabajo que permitió cambiar el rumbo dentro del mismo campeonato.
“El equipo nunca se rindió y siguió empujando para encontrar estas mejoras y entender las dificultades. Estoy contento de que hayamos dado un giro tan grande en una temporada”, sostuvo.
La radio y esa búsqueda que no termina
Los triunfos no hicieron desaparecer sus reclamos. En las últimas carreras se lo escuchó señalar problemas con las reducciones de marcha y con la comunicación por radio. Para Max, esas intervenciones forman parte del trabajo para encontrar tiempo de vuelta.
“Nunca estoy satisfecho, porque creo que ciertas cosas pueden mejorar y siempre intento ajustar o encontrar mejoras”, explicó. Y agregó: “Si lo escuchan como una queja, para mí se trata de asegurarme de que el equipo siga mirando los detalles, porque sé que hay más tiempo por encontrar”.
También hubo espacio para una broma. Contó que en México el equipo lo escuchaba muy bien, aunque quizá la transmisión no permitiera oírlo con la misma claridad: “Eso es fantástico, para ser sincero, así que deberíamos intentar mantenerlo así”.