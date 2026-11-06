George Russell tendrá que recuperar terreno en el Gran Premio de San Pablo. Mercedes decidió afrontar en Interlagos un nuevo cambio de motor, que le supondría al británico una penalización de cinco puestos sobre la posición que consiga en la clasificación.
Russell cambia el motor y deberá remontar en Interlagos
El piloto de Mercedes afronta una penalización prevista de cinco puestos en la grilla de partida del GP de San Pablo. Explicó por qué el equipo eligió Brasil para hacer el cambio y recordó la recuperación de Lewis Hamilton en 2021.
La decisión responde a una necesidad que el equipo ya tenía identificada para el tramo final de la temporada. Será la segunda sanción de este tipo para Russell en las últimas cuatro fechas, después de los cambios de componentes que debió realizar en Singapur.
“Siempre íbamos a tener que cumplir una penalización en la grilla en algún momento”, explicó el piloto en un video difundido en las historias de Instagram de Mercedes. Según contó, después de la sanción que ya había recibido en Singapur todavía quedaba pendiente otro cambio antes del cierre del campeonato.
Por qué Mercedes eligió Brasil
El equipo consideró que Interlagos era el lugar indicado para asumir esa pérdida de posiciones. Russell se mostró dispuesto a encarar una carrera de recuperación y encontró un antecedente dentro de la propia historia de Mercedes.
“Sentimos que este era un buen lugar para hacerlo. Lewis tuvo una gran penalización acá hace unos años y le fue bastante bien. Cinco puestos no parecen tanto e intentaremos remontar”, señaló.
La referencia fue al fin de semana de Hamilton en Brasil en 2021. Después de ser descalificado de la clasificación para la Sprint, el entonces piloto de Mercedes largó último esa prueba y avanzó hasta el quinto puesto. El domingo, con otra penalización por el cambio de motor, partió décimo y ganó el Gran Premio.
Ahora Russell deberá trabajar en la puesta a punto y en una clasificación que le permita limitar el efecto de la penalización.