El Litoral en el GP de San Pablo

El regreso de la Fórmula 1 a la Argentina tiene una nueva cita en Brasil

Jorge Macri tiene previsto reunirse este viernes con Stefano Domenicali en San Pablo. Las gestiones por una carrera en Buenos Aires suman un nuevo encuentro, mientras avanza la renovación del Gálvez y sigue pendiente conseguir un lugar en el calendario.