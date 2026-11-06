Interlagos también será escenario de conversaciones que interesan de este lado de la frontera. Jorge Macri tiene previsto reunirse este viernes 6 de noviembre con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, para continuar las gestiones por el regreso de la categoría a Buenos Aires.
El regreso de la Fórmula 1 a la Argentina tiene una nueva cita en Brasil
Jorge Macri tiene previsto reunirse este viernes con Stefano Domenicali en San Pablo. Las gestiones por una carrera en Buenos Aires suman un nuevo encuentro, mientras avanza la renovación del Gálvez y sigue pendiente conseguir un lugar en el calendario.
El jefe de Gobierno porteño llega a esta instancia acompañado por el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes. Según la agenda difundida antes del viaje, también están previstos contactos con representantes de Liberty Media, el grupo propietario de la F1.
La reunión abre otra oportunidad para discutir el proyecto argentino. Conseguir una carrera requiere resolver el financiamiento, las condiciones comerciales y el espacio dentro de un campeonato que recibe propuestas de distintas partes del mundo. Las obras del autódromo son una parte de ese camino; la negociación por un Gran Premio tiene sus propios tiempos.
Las gestiones que llegan a Brasil
El encuentro tiene antecedentes recientes. En septiembre, una comitiva porteña viajó a Madrid para mantener conversaciones vinculadas con la candidatura. Más tarde, durante el Gran Premio de Singapur, el canciller Pablo Quirno se reunió con Domenicali para transmitir el interés argentino.
En octubre también hubo un encuentro del titular de la F1 con Orlando Terranova, Felipe McGough y Gastón Parisier, representantes vinculados al proyecto.
El Gálvez, la otra parte del proyecto
Mientras se desarrollan las conversaciones, Buenos Aires trabaja en la transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. El 16 de octubre, el Gobierno porteño informó que la renovación integral superaba el 60 por ciento de avance, con tareas en pista, boxes, garajes y accesos.
En aquella actualización, la Ciudad detalló las pruebas de asfalto realizadas bajo la supervisión de especialistas de Tilke Engineers & Architects. También comunicó avances en la nueva horquilla y en el túnel que conectará la avenida Roca con el paddock.
El compromiso internacional que ya tiene fecha es el MotoGP, previsto del 9 al 11 de abril de 2027. Para aspirar a la Fórmula 1, el circuito deberá cumplir las exigencias de homologación Grado 1 de la FIA y el proyecto tendrá que completar, además, su acuerdo con la categoría.
Argentina recibió por última vez a la F1 en 1998. Este viernes, en el mismo circuito al que tantos argentinos llegan para acompañar a Franco Colapinto, la posibilidad de volver a tener una carrera propia estará sobre la mesa. Lo que deje la reunión permitirá conocer cuánto queda por recorrer.