El Litoral en el GP de San Pablo

Marco Antonelli, el papá del campeón: “Todavía no me parece verdad”

En el box de Mercedes, Marco Antonelli todavía intenta asimilar la consagración de su hijo. En una charla con El Litoral, comparte el diálogo con Toto Wolff después del título, el agradecimiento al equipo y las cosas de familia que siguen esperando en Italia.