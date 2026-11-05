El Litoral en el GP de San Pablo

Colapinto, el Renault 6 de Esperanza y el cariño de los hinchas: “Son unos capos”

En el encuentro con El Litoral en San Pablo, Franco destaca el esfuerzo de los argentinos que viajan para acompañarlo y cuenta su experiencia al volante de la renoleta santafesina. El azul y amarillo de su traje también entra en la charla.