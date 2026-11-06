Kimi Antonelli ya es campeón del mundo, pero todavía está tratando de entender todo lo que sucede desde México. Los saludos, los compromisos, los mensajes que llegan de todas partes. En Interlagos empieza su primer fin de semana con el título asegurado y con una tranquilidad nueva: puede salir a correr sin hacer cuentas. Las ganas de ganar siguen intactas.
Antonelli ya piensa en lo que viene: “Mi preparación para 2027 empieza ahora”
Kimi llega a Interlagos con el título asegurado, mensajes que todavía intenta asimilar y ganas de volver a ganar. En la charla con los medios de la que participa El Litoral, habla de la familia Senna, el festejo con los suyos y las personas que crecen junto a él en Mercedes.
“Estoy contento de estar en esta posición y ahora puedo disfrutar el resto de la temporada sin preocuparme por el campeonato”. Eso no significa que afloje. Kimi quiere cerrar bien el año y ya encuentra en estas carreras una oportunidad para trabajar en lo que viene.
“Mi preparación para 2027 empieza ahora”, afirma.
Un sueño cumplido que todavía parece irreal
El tercer puesto en México, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, alcanza para asegurar el campeonato.
Del festejo pasa a los compromisos de prensa y a un vuelo de unas nueve horas hacia San Pablo.
“Fueron dos días increíbles, pero todavía no tuve suficiente tiempo para darme cuenta y digerir lo que acaba de pasar. Definitivamente estoy muy feliz y todavía se siente irreal”, expresa.
Cuando le preguntan qué es lo mejor de ser campeón, vuelve a una ilusión que empieza mucho antes de llegar a esta categoría.
“Es la sensación de ganar, de haber podido cumplir mi sueño de la infancia, algo que perseguí durante tanto tiempo”
Pero también lo siente como un comienzo: “Es un gran logro para mí, pero también es un nuevo punto desde el que puedo empezar otra vez, construir sobre eso y volver más fuerte”.
El campeón también tuvo dudas
“No voy a mentir, me cuestioné una y otra vez la temporada pasada durante ese tramo”, admite.
Llegar directamente a Mercedes para ocupar el lugar de Lewis Hamilton lo pone bajo una atención enorme. Kimi siente la necesidad de aprender todavía más rápido, mientras atraviesa buenos resultados y un período largo de dificultades.
Ahora encuentra valor en esa experiencia: “Me hicieron crecer mucho más rápido. Me hicieron madurar mucho más rápido”.
El respaldo del equipo es parte de lo que le permite salir adelante. Agradece un proyecto que empieza en 2018 y reconoce que subirlo al Mercedes es una apuesta importante. Pero, sobre todo, recuerda que esa confianza se mantiene cuando los resultados no aparecen.
“Sabía que, pese a no rendir al nivel que debía o a no estar a la altura de las expectativas, todavía contaba con todo el apoyo del equipo”, explica.
Entender que puede apoyarse en quienes lo rodean le devuelve confianza. También encuentra una razón para explicar lo que consigue este año: sentirse aceptado.
“Creo que también este año lo que realmente me ayudó es que el equipo me aceptó tal como soy”, cuenta.
Eso le permite ser él mismo, divertirse en los momentos adecuados y después subirse al auto con la concentración que necesita. Antes de convertirse en campeón, Kimi también tiene que aprender a volver a confiar en sí mismo.
El mensaje de Vettel y los festejos de Bolonia
Entre tantos saludos, Kimi encuentra difícil elegir uno. Le llegan videos de las celebraciones en Bolonia y muestras de apoyo que agradece por el cariño y el respeto que siente detrás.
“El mensaje de Seb (Vette) fue muy lindo. Fue muy profundo, con mucho significado y muchos consejos para el futuro”, señala.
También menciona el afecto de Verstappen, Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris. “Estoy muy feliz y agradecido de ver tanto respeto y apoyo”, dice.
Un momento para la familia Senna
En la charla le preguntan cuánto puede agotar convertirse en campeón del mundo, entre mensajes, conferencias y compromisos. Antonelli reconoce la exigencia, aunque también encuentra un espacio para descansar.
“Fue muy demandante en algunos aspectos, pero tuve el tiempo y la oportunidad de relajarme y recargar energías”, explica. Entre las actividades de esos días, destaca una.
“Especialmente pasar tiempo con la familia Senna. Fue realmente increíble y algo que recordaré para siempre”, cuenta.
La admiración por Ayrton le da otro significado a su paso por Brasil. En medio de una semana que le cambia la carrera, ese encuentro se convierte en uno de los recuerdos que quiere guardar.
“Ha sido muy bueno ver tanta emoción y apoyo alrededor de mí”
Disfrutarlo con quienes lo acompañan
Durante el encuentro le recuerdan que otros campeones reconocen, con el tiempo, que no disfrutan lo suficiente la consagración. Kimi asegura que intenta hacerlo, aunque espera encontrar más espacio cuando termine la temporada.
“Después de la temporada voy a tomarme más tiempo para disfrutarlo, porque definitivamente no tuve tiempo suficiente: enseguida volvimos a la actividad”.
“Una vez que todo haya terminado, voy a disfrutarlo con mi familia y amigos, porque ellos han sido parte de esto. Creo que va a ser muy lindo vivir y disfrutar este momento todos juntos"
“El objetivo de venir aquí es ganar. Es un lugar que amo. Los fanáticos son increíbles”, afirma sobre Interlagos.
En Brasil busca su décima victoria de Gran Premio de la temporada. Quiere un buen fin de semana, disfrutar y empezar esta nueva etapa con otro resultado importante.
Carreras más intensas
El título resuelto también puede cambiar la manera en que se desarrollan las peleas en pista. Antonelli espera otro nivel de agresividad de sus rivales y se prepara para responder.
“Al final, nadie tiene nada que perder, así que todos estarán al límite”, anticipa. “Pero va a ser divertido, creo que va a ser muy intenso”.
Su propuesta es aprovechar lo que queda para seguir creciendo: disfrutar, dar lo mejor y terminar el año de la mejor manera. El campeonato ya está asegurado; el trabajo continúa.
Bono, Stéphane y un equipo que crece
Cuando la conversación llega a Mercedes, Kimi también encuentra espacio para hablar de quienes trabajan con él. La pregunta apunta a Stéphane, su ingeniero de rendimiento, que llega a esta etapa al mismo tiempo que él.
“Es un muy buen tipo. Me divierto mucho con él y es muy auténtico”, cuenta. “Siento que estamos creciendo juntos en la Fórmula 1”.
“La temporada pasada también fue su primera temporada. Es lindo ver cuánto progresó durante el último año, cuánto profundiza en los detalles y cómo intenta encontrar cada aspecto en el que podemos mejorar el auto”
“No podría pedir un equipo mejor”, sostiene.
El reconocimiento se extiende a Marcello, a quien menciona por el trabajo en las largadas, y al resto de los ingenieros que lo acompañan. “Hay muchísimos ingenieros que hacen un trabajo tremendo”.
Pero al hablar del rendimiento vuelve sobre la dupla de Bono y Stéphane: “Es la mejor pareja que podría tener, porque tengo a alguien con experiencia como Bono, pero también a alguien joven”.
“Estoy muy contento de tenerlo y lo estoy disfrutando. Espero trabajar con él muchos años más”, dice sobre Stéphane.
Una bienvenida para Rafa
Antonelli también mira hacia quien comienza este fin de semana. Rafael Câmara debuta con Haas en Brasil y Kimi celebra la oportunidad de un amigo con el que comparte años de formación y carreras.
“No hay mejor lugar para hacer su debut en la F1”, expresa. “Espero que no se sienta demasiado presionado”.
Le desea que disfrute de un momento importante para su vida y su carrera. Empezar en la categoría y hacerlo en casa reúne dos experiencias que, imagina, deben generar una sensación especial
“Es un buen amigo mío. Le tengo muchísimo respeto. Competimos juntos en monoplazas, en las categorías de formación”, afirma. “Es un tipo muy rápido y creo que se va a adaptar muy rápidamente”.
Kimi llega a Interlagos desde otro lugar: es el campeón de la Fórmula 1, el sueño cumplido. Todavía necesita tiempo para asimilarlo y quiere reservar una parte del festejo para su familia y sus amigos. Pero cuando habla de la próxima carrera, no duda. Quiere volver a ganar.