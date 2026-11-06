El Litoral en el GP de San Pablo

Antonelli ya piensa en lo que viene: “Mi preparación para 2027 empieza ahora”

Kimi llega a Interlagos con el título asegurado, mensajes que todavía intenta asimilar y ganas de volver a ganar. En la charla con los medios de la que participa El Litoral, habla de la familia Senna, el festejo con los suyos y las personas que crecen junto a él en Mercedes.