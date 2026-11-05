Rafael Câmara tiene por delante su primera carrera de Fórmula 1 y la posibilidad de vivirla ante su gente. La oportunidad llega con poco margen para prepararse, muchas novedades para incorporar y una emoción que intenta acompañar con calma. En Interlagos, su primer objetivo es aprender.
Cámara se prepara para debutar en casa: “Estoy tratando de aprender lo máximo que puedo”
En el encuentro con El Litoral en San Pablo, Rafa cuenta cómo vive su estreno con Haas, reconoce que la preparación es más corta de lo habitual y explica cómo busca manejar la presión. Bearman como referencia y las conversaciones pendientes sobre la Fórmula 2.
“Estoy tratando de aprender lo máximo que puedo”, dice en el encuentro con El Litoral en San Pablo. “Habrá muchas cosas pasando”.
El brasileño agradece la confianza de Haas y quiere disfrutar de este momento. Para hacerlo, vuelve a una forma de trabajar que conoce: concentrarse en su tarea y avanzar con lo que puede resolver.
Una sorpresa y pocos días para prepararse
Cuando le preguntan cómo transcurren los días previos al debut, Câmara explica que la confirmación cambia sus planes, aunque no obliga a modificar de golpe su preparación física.
“En relación con mi rutina no ha cambiado mucho. Ya estaba entrenando”, cuenta. “Pero con certeza fue una sorpresa grande”.
La posibilidad aparece después del cambio de piloto en México, aunque Rafa aclara que entonces no tiene nada asegurado. Ahora necesita aprovechar el tiempo disponible para llegar en las mejores condiciones a su primera salida.
“Por supuesto que hay mucha información y muchas cosas nuevas para absorber en pocos días”, reconoce.
También admite que el proceso es distinto al que tendría con más anticipación: “No hicimos la preparación que normalmente se haría”, señala, aunque considera que hasta ahora todo marcha bien.
Lo que viene en la pista le exigirá todavía más atención.
“Cuando entre en la pista tendré muchas cosas para entender y aprender. Creo que la cabeza tendrá que trabajar un poco más de lo normal”, expresa.
Concentrarse en lo que puede controlar
Al estreno se suma la expectativa de correr en Brasil. Câmara intenta que todo lo que sucede alrededor no le quite el foco de su trabajo.
“Lo que está pasando afuera no está en mi control”, explica.
Por eso pone la atención en las cosas que sí puede manejar: su preparación, el diálogo con el equipo y el aprendizaje que obtiene cada vez que se sube al auto.
La cantidad de tareas también lo ayuda a mantenerse en el presente. Cuenta que prefiere concentrarse paso a paso, sin quedar atrapado en las dudas sobre lo que ocurrirá después.
“Intento disfrutar de la carrera en casa y divertirme”, resume.
Tres prácticas para adaptarse
El formato tradicional del Gran Premio le ofrece tres entrenamientos libres antes de la clasificación. Para Rafa, es tiempo valioso para conocer los procedimientos, acostumbrarse al auto y conversar con los ingenieros.
“Hay más tiempo para entender y adaptarse”, destaca.
En un fin de semana Sprint tendría que encontrar confianza con una sola práctica. Interlagos le permite distribuir ese trabajo y revisar lo aprendido antes de la siguiente salida.
“Si fuera una carrera Sprint tendríamos menos tiempo para todo”, señala. También recuerda que los formatos de Fórmula 2 y Fórmula 3 lo acostumbran a jornadas en las que cada instancia llega rápido. Esta vez, contar con más entrenamiento representa una ayuda.
Qué puede aprender de Bearman
Oliver Bearman es su compañero y una referencia dentro de Haas. Los dos se conocen de la Academia de Ferrari, aunque sus caminos los llevan por distintas categorías.
“Él fue a la F3 y yo comencé en la F4”, recuerda Câmara.
Los encuentros se daban principalmente en las actividades de preparación de la academia. Ahora puede compartir con él el trabajo cotidiano de un Gran Premio.
“Oli siempre ha hecho un buen trabajo”, valora. Por lo que muestra en la Fórmula 1, Rafa lo considera alguien de quien puede aprender mientras construye su propia experiencia.
La Fórmula 2 todavía tiene preguntas abiertas
En la charla también aparece qué sucederá con su continuidad en la Fórmula 2 si sigue compitiendo con Haas. Câmara evita presentar una decisión como definitiva.
“Creo que aún hay muchas cosas que discutir”, responde.
La prioridad inmediata es Interlagos. Después habrá tiempo para evaluar con el equipo cómo sigue su actividad en las dos categorías.
“Terminar el fin de semana y comenzar a ver qué podemos hacer en el futuro con la Fórmula 2 y la Fórmula 1”, explica sobre los próximos pasos.
Antes de esa conversación lo espera su debut, con los brasileños pendientes de él.
“Poder hacer mi primera carrera en la F1 frente a todos sería algo muy especial”, dice. “Intentaré darles un buen fin de semana, pero, como dije, paso a paso”.