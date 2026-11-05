El Litoral en el GP de San Pablo

Cámara se prepara para debutar en casa: “Estoy tratando de aprender lo máximo que puedo”

En el encuentro con El Litoral en San Pablo, Rafa cuenta cómo vive su estreno con Haas, reconoce que la preparación es más corta de lo habitual y explica cómo busca manejar la presión. Bearman como referencia y las conversaciones pendientes sobre la Fórmula 2.