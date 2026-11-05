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Bortoleto y Câmara: de las travesuras en Italia a compartir la grilla de la Fórmula 1

Gabriel y Rafa se reencuentran en Interlagos como los dos brasileños de la grilla, el de Audi va por su segundo año en la F1 y Hass adelanta el debut de Rafa. Con El Litoral en San Pablo, recuerdan la amistad que nace en el karting y cuentan cómo viven este momento.

Rafael Câmara y Gabriel Bortoleto, durante la conferencia de prensa en Interlagos. Los brasileños comparten la grilla de la Fórmula 1 ante su gente, después de crecer juntos en el karting. REUTERS/Adriano MachadoRafael Câmara y Gabriel Bortoleto, durante la conferencia de prensa en Interlagos. Los brasileños comparten la grilla de la Fórmula 1 ante su gente, después de crecer juntos en el karting. REUTERS/Adriano Machado
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Gabriel Bortoleto recuerda el arroz y los porotos de la tía Le. Rafael Câmara, los años en que vivían cerca y se encontraban a cada rato para entrenar en Europa. Antes de compartir una grilla de Fórmula 1, los dos comparten una historia de karting, risas y travesuras lejos de Brasil. Ahora Interlagos los reúne para correr ante su gente.

“Estoy muy feliz por competir en casa, primero que nada. Y ahora con Rafa en la grilla”, dice Bortoleto en el encuentro con El Litoral en San Pablo.

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Gabriel cuenta que conoce a Rafa desde los ocho años. Câmara también vuelve al origen cuando le preguntan por esa relación: “Nos conocemos desde el comienzo del kart”.

En sus recuerdos aparecen las categorías que iban recorriendo. Bortoleto estaba un escalón más arriba y Rafa llegaba después, aunque también coincidían en algunas temporadas. La cercanía no se limitaba a la pista.

El arroz y los porotos de la tía Le

A Gabriel le piden una anécdota y la primera respuesta es una comida: el arroz y los porotos de la tía Le, en la primera casa en la que vive en Italia.

Después aparecen las travesuras con Rafa, capaces de volverla loca, y las jornadas que parecen no terminar nunca. Cuando acaba la actividad en la pista, todavía les quedan ganas de seguir manejando.

“Era llegar a la pista 20 minutos antes de la sesión, divertirnos, andar en kart”, cuenta Bortoleto. Después siguen con el karting indoor y al día siguiente vuelven a empezar.

Formula One F1 - Sao Paulo Grand Prix - Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil - November 5, 2026 Haas' Rafael Camara during a press conference ahead of the Sao Paulo Grand Prix REUTERS/Adriano MachadoCâmara afronta este debut enfocado en el aprendizaje, la adaptación a los procedimientos técnicos y el disfrute de competir en casa. Foto: REUTERS / Adriano Machado.

“Era mucha alegría, diversión”, resume.

Câmara completa el recuerdo desde su lado. Cuenta que vivían cerca en Europa, entrenaban en los mismos lugares y pasaban mucho tiempo juntos. Con el salto a los autos, los calendarios y las distintas categorías hicieron más difíciles esos encuentros.

Por eso disfruta la posibilidad de coincidir otra vez. “Es bueno competir de nuevo en la misma categoría”, expresa. Esta vez, el reencuentro es en la Fórmula 1 y en Brasil.

Una oportunidad para disfrutar

Bortoleto celebra la llegada de su amigo y reconoce lo que hace para ganarse ese lugar.

“Es un chico que merece estar en la Fórmula 1”, sostiene. “Creo que podemos hacer muchas cosas geniales juntos”.

bortoletoBortoleto elogió el talento y la dedicación de Câmara, asegurando que merece su asiento en la máxima categoría. Foto: El Litoral.

Cuando le preguntan qué consejo puede darle, evita ponerse en el lugar de quien tiene todas las respuestas. Destaca que Rafa tiene una buena cabeza y se queda con algo que considera fundamental.

“Que sea agradecido por la oportunidad que está teniendo. Estoy seguro de que lo es”, dice.

Câmara, por su parte, espera encontrar un momento para conversar con Gabriel en el circuito. También llega con una idea clara sobre cómo afrontar tantas novedades: aprender, concentrarse en su trabajo y avanzar paso a paso.

“Intento disfrutar de la carrera en casa y divertirme”, señala.

El debut reúne la exigencia de conocer el auto y los procedimientos con la emoción del público local. Rafa quiere ofrecerles un buen fin de semana a quienes lo acompañan, mientras incorpora toda esa información nueva.

El amigo que Gabriel también quiere ver en la grilla

En medio de la alegría por Câmara, Bortoleto se acuerda de Felipe Drugovich. Habla de un gran amigo y de un piloto al que considera merecedor de una oportunidad en la categoría.

“Tenía las capacidades y el talento para estar”, afirma

Ahora vuelven a coincidir en la pista, con Brasil esperando para alentarlos a los dos.

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