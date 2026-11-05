El Litoral en el GP de San Pablo

Bortoleto y Câmara: de las travesuras en Italia a compartir la grilla de la Fórmula 1

Gabriel y Rafa se reencuentran en Interlagos como los dos brasileños de la grilla, el de Audi va por su segundo año en la F1 y Hass adelanta el debut de Rafa. Con El Litoral en San Pablo, recuerdan la amistad que nace en el karting y cuentan cómo viven este momento.