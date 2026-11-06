“Ya van a ver el casco también”. Franco Colapinto deja esa pista al final del encuentro con El Litoral en San Pablo, cuando el azul y amarillo de su traje se mete en la conversación. Ahora muestra la sorpresa y explica qué lleva en un diseño que tiene mucho de él: Boca, la Argentina y el agradecimiento a quienes lo acompañan.
Colapinto presentó su casco para Interlagos
El argentino revela el diseño que anticipa en la charla con El Litoral. El azul y amarillo acompaña al buzo de este fin de semana y reúne referencias a Boca, el sol y la bandera nacional. “Espero que traiga suerte, que traiga velocidad”, dice.
“La sorpresa es esta”, anuncia en el video de presentación, con el casco entre las manos.
El diseño combina con el buzo de competición que usa este fin de semana en Interlagos. Sobre una base oscura aparecen los detalles amarillos que, para Franco, tienen una referencia futbolera muy clara.
“Algo que me representa un poco a mí: Boquita”, dice.
Sus colores y los símbolos de casa
Mientras gira el casco para mostrarlo, Colapinto va señalando los detalles. Menciona a las manos como una imagen de estar todos juntos y una idea que quiere llevar a la pista: “Lo mejor está llegando”.
Después aparecen el sol, la Argentina y la bandera. También destaca unas letras especiales y los logos de sus patrocinadores.
Franco lo describe como un casco “muy especial” para él. En Brasil, donde tantos argentinos llegan para alentarlo, esos símbolos también acercan algo de casa al fin de semana de Fórmula 1.
“Espero que les guste, espero que traiga suerte, que traiga velocidad”, expresa.
El agradecimiento a los que lo acompañan
La presentación también tiene espacio para los hinchas. Colapinto reconoce a quienes lo apoyan desde lejos y el esfuerzo de los que viajan para verlo correr.
“Vamos a intentar tener un gran fin de semana”, promete.
Ese cariño ya aparece durante la charla con los medios en Interlagos. Ahora vuelve al mostrar un casco que reúne referencias personales y símbolos argentinos para su paso por Brasil.
Antes de despedirse, agradece a Bell y a quienes trabajan para que el diseño llegue a tiempo. También destaca la tarea de Andy, de quien dice que “la rompió con el diseño”.
Franco lo deja claro cómo llama a una parte de esa elección: “Boquita”.