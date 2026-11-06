El Litoral en el GP de San Pablo

Colapinto presentó su casco para Interlagos

El argentino revela el diseño que anticipa en la charla con El Litoral. El azul y amarillo acompaña al buzo de este fin de semana y reúne referencias a Boca, el sol y la bandera nacional. “Espero que traiga suerte, que traiga velocidad”, dice.