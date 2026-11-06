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Colapinto presentó su casco para Interlagos

El argentino revela el diseño que anticipa en la charla con El Litoral. El azul y amarillo acompaña al buzo de este fin de semana y reúne referencias a Boca, el sol y la bandera nacional. “Espero que traiga suerte, que traiga velocidad”, dice.

El guiño de Colapinto a Boca en su nuevo casco para InterlagosEl guiño de Colapinto a Boca en su nuevo casco para Interlagos
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“Ya van a ver el casco también”. Franco Colapinto deja esa pista al final del encuentro con El Litoral en San Pablo, cuando el azul y amarillo de su traje se mete en la conversación. Ahora muestra la sorpresa y explica qué lleva en un diseño que tiene mucho de él: Boca, la Argentina y el agradecimiento a quienes lo acompañan.

“La sorpresa es esta”, anuncia en el video de presentación, con el casco entre las manos.

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El diseño combina con el buzo de competición que usa este fin de semana en Interlagos. Sobre una base oscura aparecen los detalles amarillos que, para Franco, tienen una referencia futbolera muy clara.

“Algo que me representa un poco a mí: Boquita”, dice.

Colapinto presentó un casco especial y espera que le traiga suerteColapinto presentó un casco especial y espera que le traiga suerte

Sus colores y los símbolos de casa

Mientras gira el casco para mostrarlo, Colapinto va señalando los detalles. Menciona a las manos como una imagen de estar todos juntos y una idea que quiere llevar a la pista: “Lo mejor está llegando”.

Después aparecen el sol, la Argentina y la bandera. También destaca unas letras especiales y los logos de sus patrocinadores.

Colapinto sorprendió con un casco bien argentino para BrasilColapinto sorprendió con un casco bien argentino para Brasil

Franco lo describe como un casco “muy especial” para él. En Brasil, donde tantos argentinos llegan para alentarlo, esos símbolos también acercan algo de casa al fin de semana de Fórmula 1.

“Espero que les guste, espero que traiga suerte, que traiga velocidad”, expresa.

Boca y Argentina, los colores del nuevo casco de ColapintoBoca y Argentina, los colores del nuevo casco de Colapinto

El agradecimiento a los que lo acompañan

La presentación también tiene espacio para los hinchas. Colapinto reconoce a quienes lo apoyan desde lejos y el esfuerzo de los que viajan para verlo correr.

“Vamos a intentar tener un gran fin de semana”, promete.

Colapinto mostró el casco que estrenará en InterlagosColapinto mostró el casco que estrenará en Interlagos

Ese cariño ya aparece durante la charla con los medios en Interlagos. Ahora vuelve al mostrar un casco que reúne referencias personales y símbolos argentinos para su paso por Brasil.

Antes de despedirse, agradece a Bell y a quienes trabajan para que el diseño llegue a tiempo. También destaca la tarea de Andy, de quien dice que “la rompió con el diseño”.

Franco lo deja claro cómo llama a una parte de esa elección: “Boquita”.

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