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El Litoral en el GP de San Pablo

Bortoleto corre en casa y Audi se pone los colores de Brasil

El equipo trajo una decoración especial en verde y dorado para el Gran Premio de San Pablo Gabriel celebró el diseño con una sonrisa y preparó un casco que reúne un homenaje a Senna con un recuerdo de su propia historia.

El nuevo look de Audi para Interlagos y la presencia de Bortoleto. Crédito: AudiEl nuevo look de Audi para Interlagos y la presencia de Bortoleto. Crédito: Audi
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“Espero que el auto sea tan rápido como lindo”. Gabriel Bortoleto puso una sonrisa en la presentación de Audi para la Fórmula 1 en Interlagos y dejó planteado su deseo para el fin de semana. El equipo llevará los colores de Brasil en sus dos R26 y él tendrá la oportunidad de correr otra vez ante su gente.

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El verde, en distintos tonos, ocupa buena parte de la carrocería y se combina con detalles dorados en el morro, los números, los espejos y los pontones. El negro conserva su lugar en la tapa del motor y los alerones, mientras que el rojo aparece en algunos bordes de las tomas de aire.

El nuevo look de Audi para Interlagos. Crédito: AudiEl nuevo look de Audi para Interlagos. Crédito: Audi

Hay un detalle que acerca el diseño a la ciudad: la trama está inspirada en el tradicional “piso paulista”, ese dibujo geométrico que se repite en las veredas de São Paulo. La referencia también llegará a los buzos de competición, la ropa del personal de boxes y el garaje. contenthub.audif1.com

Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg. Crédito: AudiGabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg. Crédito: Audi

La propuesta fue desarrollada por Revolut, patrocinador titular de Audi, y acompaña una tarjeta dedicada a São Paulo y la colección Sampa Soul de Adidas. Para Bortoleto, será el marco de un fin de semana que vive de una manera distinta por correr en casa.

El nuevo look de Audi para Interlagos y la presencia de Bortoleto. Crédito: AudiEl nuevo look de Audi para Interlagos y la presencia de Bortoleto. Crédito: Audi

El brasileño también eligió llevar su propio homenaje. En el casco que presentó en sus redes recordó los 35 años de la victoria de Ayrton Senna en Interlagos en 1991, cuando logró ganar pese a los problemas en la caja de cambios de su McLaren.

La imagen de Ayrton en el podio está realizada con una estética inspirada en el arte de cordel. Y junto al ídolo aparece un capítulo de la historia del propio Gabriel: su consagración como campeón de la Fórmula 2 en 2024. ge.globo.com

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