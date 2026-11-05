“Espero que el auto sea tan rápido como lindo”. Gabriel Bortoleto puso una sonrisa en la presentación de Audi para la Fórmula 1 en Interlagos y dejó planteado su deseo para el fin de semana. El equipo llevará los colores de Brasil en sus dos R26 y él tendrá la oportunidad de correr otra vez ante su gente.
Bortoleto corre en casa y Audi se pone los colores de Brasil
El equipo trajo una decoración especial en verde y dorado para el Gran Premio de San Pablo Gabriel celebró el diseño con una sonrisa y preparó un casco que reúne un homenaje a Senna con un recuerdo de su propia historia.
El verde, en distintos tonos, ocupa buena parte de la carrocería y se combina con detalles dorados en el morro, los números, los espejos y los pontones. El negro conserva su lugar en la tapa del motor y los alerones, mientras que el rojo aparece en algunos bordes de las tomas de aire.
Hay un detalle que acerca el diseño a la ciudad: la trama está inspirada en el tradicional “piso paulista”, ese dibujo geométrico que se repite en las veredas de São Paulo. La referencia también llegará a los buzos de competición, la ropa del personal de boxes y el garaje. contenthub.audif1.com
La propuesta fue desarrollada por Revolut, patrocinador titular de Audi, y acompaña una tarjeta dedicada a São Paulo y la colección Sampa Soul de Adidas. Para Bortoleto, será el marco de un fin de semana que vive de una manera distinta por correr en casa.
El brasileño también eligió llevar su propio homenaje. En el casco que presentó en sus redes recordó los 35 años de la victoria de Ayrton Senna en Interlagos en 1991, cuando logró ganar pese a los problemas en la caja de cambios de su McLaren.
La imagen de Ayrton en el podio está realizada con una estética inspirada en el arte de cordel. Y junto al ídolo aparece un capítulo de la historia del propio Gabriel: su consagración como campeón de la Fórmula 2 en 2024. ge.globo.com