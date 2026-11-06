El Litoral en el GP de Brasil

Seis jóvenes salen a pista en Interlagos con Colapinto desde la primera práctica

Seis equipos tendrán pilotos invitados en la primera práctica del GP de San Pablo. En Alpine, Gabriele Minì ocupará el lugar de Pierre Gasly y Franco Colapinto participará desde el comienzo. Rafael Câmara afrontará todo el fin de semana con Haas.