La primera práctica del Gran Premio de San Pablo tendrá varias caras distintas en los boxes. Seis equipos les darán lugar a sus pilotos de reserva, pruebas o programas de formación durante la hora que abrirá la actividad en Interlagos. Para Rafael Câmara, en cambio, será el comienzo de algo más grande: su debut como piloto de carrera de Haas, ante el público brasileño.
Seis jóvenes salen a pista en Interlagos con Colapinto desde la primera práctica
Seis equipos tendrán pilotos invitados en la primera práctica del GP de San Pablo. En Alpine, Gabriele Minì ocupará el lugar de Pierre Gasly y Franco Colapinto participará desde el comienzo. Rafael Câmara afrontará todo el fin de semana con Haas.
En Alpine, la novedad interesa especialmente a los argentinos. Gabriele Minì volverá a manejar el A526 después de su participación en México, pero esta vez reemplazará a Pierre Gasly. Franco Colapinto, que le había cedido su auto al italiano en el Hermanos Rodríguez, podrá trabajar desde la primera sesión.
Minì terminó 14° en aquella práctica mexicana y ahora tendrá otra oportunidad para sumar experiencia. El integrante de la academia de Alpine llega a Brasil ubicado cuarto en el campeonato de Fórmula 2, con dos victorias.
Quiénes se suben y a quiénes reemplazan
- Leonardo Fornaroli McLaren por Oscar Piastri
- Dino Beganovic Ferrari por Charles Leclerc
- Luke Browning Williams por Carlos Sainz
- Freddie Slater Audi por Nico Hülkenberg
- Gabriele Minì Alpine por Pierre Gasly
Colton Herta Cadillac por Sergio Pérez
Fornaroli, campeón vigente de F2, tendrá su segunda participación consecutiva con McLaren después de manejar el auto de Lando Norris en México. Beganovic regresará a Ferrari, con la que ya participó en Austria y Barcelona, mientras que Browning llegará a su quinta primera práctica del año con Williams.
Slater buscará aprovechar mejor su oportunidad con Audi. Su estreno en México estuvo condicionado por un ventilador de refrigeración que quedó colocado en el auto y derivó en una multa para el equipo.
Para Herta, la sesión también tiene un objetivo concreto: completar al menos 100 kilómetros para conseguir el último punto que necesita para la Superlicencia. Será su sexta participación del año en una FP1 con Cadillac.