El viernes, los dos McLaren salieron a la primera práctica de Interlagos con alerones traseros distintos. Lando Norris llevaba el nuevo y Leonardo Fornaroli, que ocupó el auto de Oscar Piastri, usó el anterior. Los dos comenzaron la tanda con parrillas de sensores aerodinámicos y pasaron varias veces por boxes para comparar también las versiones del alerón delantero. Así empezó el trabajo con las piezas que el equipo llevó a Brasil.
McLaren adelanta su futuro en Interlagos
McLaren probó cuatro mejoras en el Gran Premio de San Pablo, entre ellas un nuevo alerón delantero que servirá de base para el del auto de 2027. Con esas novedades, Lando Norris fue el más rápido en la primera práctica del viernes y terminó segundo en la de la tard
Norris cerró esa primera hora arriba, con 1m11s717 y 82 milésimas de ventaja sobre Kimi Antonelli. Fornaroli terminó undécimo en su primera vez en el circuito. Fue la cuarta práctica del año para el italiano, con la que McLaren completó las salidas obligatorias para pilotos novatos.
Por la tarde, Piastri recuperó su auto y Norris incorporó los cambios del piso. Los dos empezaron con neumáticos duros, pero una pérdida lenta de presión en uno de los de Piastri cambió el plan. Después de las vueltas de simulación de clasificación, el australiano hizo su tanda larga con blandos y Norris volvió a los duros. El británico terminó segundo con 1m11s016, a 0s253 de Antonelli, y Piastri fue quinto, a 0s068 de su compañero.
El alerón que mira a 2027
McLaren fue la única escudería que declaró evoluciones en la presentación técnica de la FIA para el Gran Premio de San Pablo. Fueron cuatro. El alerón delantero, de diseño completamente nuevo, busca mejorar la forma en que el aire llega al piso y a la carrocería. Atrás, el equipo estrenó un alerón para ganar carga aerodinámica y un nuevo beam wing, el elemento que va por debajo y trabaja en conjunto con él. También retocó algunos componentes del piso para mejorar el flujo de aire en esa zona.
Peter Prodromou, responsable técnico de aerodinámica de McLaren, explicó que el equipo espera conservar el concepto del alerón delantero en la versión inicial del auto de 2027. Hay una razón para probarlo ahora. McLaren llegó a Brasil a 17 puntos de Red Bull en la pelea por el tercer puesto del campeonato de Constructores y busca sumar rendimiento en las carreras que quedan.
Qué encontró Norris en pista
Norris contó que el MCL40 le resultó un poco más fácil de manejar el viernes. Explicó que las piezas se diseñaron para ganar carga y agarre y que las primeras pruebas apuntaron a una pequeña mejora en el tiempo por vuelta. También reconoció que Mercedes les puso las cosas más difíciles en la segunda práctica.
Randy Singh, director sénior de competición, dijo que los datos de las dos tandas coincidieron con lo que McLaren esperaba del paquete. La siguiente prueba será la clasificación. Si llueve, McLaren tendrá que ajustar el auto con las referencias que recogió el viernes.