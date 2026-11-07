El Litoral en el GP de San Pablo

McLaren adelanta su futuro en Interlagos

McLaren probó cuatro mejoras en el Gran Premio de San Pablo, entre ellas un nuevo alerón delantero que servirá de base para el del auto de 2027. Con esas novedades, Lando Norris fue el más rápido en la primera práctica del viernes y terminó segundo en la de la tard