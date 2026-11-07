En la mañana del sábado de clasificación, la noticia en Interlagos llegó antes de que se definiera la grilla de partida. La Fórmula 1 confirmó que el Gran Premio de San Pablo seguirá en el calendario hasta 2035. El contrato firmado en 2023 vencía en 2030 y la prórroga le asegura al autódromo José Carlos Pace cinco ediciones más.
La Fórmula 1 se queda en Interlagos hasta 2035
El Gran Premio de San Pablo renovó su contrato por cinco temporadas. La edición de 2025 movilizó a 23.700 trabajadores y dejó un impacto económico de 2.300 millones de reales (unos US$ 418 millones).
“Correr en San Pablo es historia”, dijo Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, en la presentación que compartió con Alan Adler, promotor del Gran Premio, y Ricardo Nunes, alcalde de San Pablo. Para el italiano, la renovación fue una consecuencia natural de lo que esta carrera le aporta al campeonato.
Domenicali habló de conservar la identidad de Interlagos y de seguir invirtiendo en el circuito. “La pasión, el entusiasmo y el amor por nuestro deporte son algo único acá”, señaló. El acuerdo prevé que la ciudad continúe con las inversiones en el autódromo. El objetivo, explicó, es que los hinchas disfruten más del fin de semana y que equipos y pilotos encuentren mejores condiciones para trabajar y correr.
Dos recuerdos de Ferrari
Cuando le preguntaron por sus recuerdos de Interlagos, Domenicali eligió dos finales que vivió del lado de Ferrari. En 2007, Kimi Räikkönen ganó en Brasil y se consagró campeón. Un año después, Felipe Massa ganó la carrera ante su público, pero Lewis Hamilton recuperó el quinto puesto en la última vuelta y se llevó el título por un punto.
Para Domenicali, las carreras acá siempre tienen algo especial, llueva o no. Este domingo, además, el público brasileño tendrá a dos pilotos propios en la grilla. Gabriel Bortoleto corre con Audi y Rafael Câmara debuta en la Fórmula 1 con Haas.
Lo que deja la Fórmula 1 en San Pablo
Al hablar de la renovación, el alcalde Ricardo Nunes dijo que el Gran Premio “impulsa la economía, crea empleo, fortalece el turismo y aumenta la proyección internacional de nuestra ciudad”. Mencionó el efecto de la carrera en hoteles, restaurantes, comercios y servicios, y sostuvo que el nuevo plazo da previsibilidad a las inversiones.
En 2025, el Gran Premio reunió a 303.627 espectadores y movilizó a 23.700 trabajadores, un 17,3 por ciento más que en 2024. El impacto económico llegó a 2.300 millones de reales (unos US$ 418 millones), con un crecimiento real del 9,7 por ciento, según un estudio de la Fundación Getulio Vargas difundido por la ciudad. La estimación incluye los gastos de la organización, los patrocinadores y el público, además del movimiento que generan en la cadena de proveedores. La recaudación estimada fue de 324,4 millones de reales (unos US$ 59 millones) en impuestos federales, estaduales y municipales.
Para esta edición de 2026, el municipio abrió más de 2.700 vacantes temporarias en Interlagos. Ofreció 1.300 puestos de vigilancia, 760 para control de accesos, 600 para limpieza y 100 para bomberos civiles. Las diarias anunciadas iban de 110 a 250 reales (unos US$ 20 a US$ 45), según la tarea.
El movimiento también se siente fuera del circuito. Según la asociación hotelera del estado de San Pablo, citada por Brasilturis, los hoteles de las zonas más buscadas rondaban el 95 por ciento de ocupación el viernes. La agencia brasileña de promoción turística Embratur registró 14.933 reservas aéreas internacionales hacia San Pablo para el período del 4 al 11 de noviembre. Argentina encabezó el listado con 3.685 reservas, según publicaron Folha de S.Paulo y Brasilturis.
La ciudad informó además que ya invirtió 500 millones de reales (unos US$ 91 millones) en la modernización del autódromo. Entre las obras figuran el reasfaltado de la pista, la renovación de los boxes y la incorporación de 7.812 asientos en las tribunas.