El Litoral en el GP de San Pablo

La Fórmula 1 se queda en Interlagos hasta 2035

El Gran Premio de San Pablo renovó su contrato por cinco temporadas. La edición de 2025 movilizó a 23.700 trabajadores y dejó un impacto económico de 2.300 millones de reales (unos US$ 418 millones).