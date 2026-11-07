Hace mucho calor desde temprano en Interlagos y, por ahora, la lluvia del pronóstico parace que se hará esperar. Como todas las mañanas en cada autódromo en donde la F1 cumple un GP los periodistas y principalmente los fotógrafos esperamos el momento del ingreso de los principales protagonistas "los pilotos" .
¡Franco Colapinto ya está en Interlagos! Mirá su llegada al circuito
El argentino vuelve a pista a las 11.30 para el último entrenamiento y a las 15 tiene la clasificación del Gran Premio de San Pablo.
En el video te mostramos cómo llegó Franco Colapinto al circuito para el sábado de clasificación.
Al argentino le queda una práctica para ajustar el Alpine antes de salir a buscar su lugar en la grilla de partida del domingo. El viernes fue noveno en la primera tanda y undécimo en la segunda, a solo cinco milésimas de Oliver Bearman, que cerró los diez primeros.
“Creo que, en cuanto a la competitividad del auto, estamos bien”, dijo Franco después de la actividad. El trabajo pendiente está en cómo se siente al volante. “Hay mucho por trabajar en el balance y para sentirme cómodo”, explicó.
Franco también habló de los sectores reasfaltados de Interlagos. “Esperaba que fuera peor. Creo que no está tan mal, al menos en seco”, contó. Y cuando salió el tema de la lluvia, dejó la frase del viernes. “En mojado, buena suerte”. Con agua, explicó, el agarre puede cambiar en las frenadas y al entrar a las curvas.
La tercera práctica empieza a las 11.30 y la clasificación, a las 15.00, con el mismo horario en Argentina y San Pablo.