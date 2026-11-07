Belal Halbouni, defensor del Vancouver Whitecaps de Canadá, comunicó que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. El futbolista, de 26 años, compartió la noticia a través de sus redes sociales y confirmó que se alejará temporalmente de las canchas para enfocarse en su tratamiento, su recuperación y el acompañamiento de su familia.
Conmoción en la MLS: el diagnóstico de cáncer que alejará a un futbolista de 26 años de las canchas
Belal Halbouni, defensor del Vancouver Whitecaps de Canadá, confirmó que atraviesa un tratamiento médico y recibió el respaldo de su club, que además extendió su contrato hasta 2027-28.
El jugador publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, donde reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. “Nunca pensé que compartiría algo como esto, pero desafortunadamente esta es la realidad y algo que necesito abordar”, escribió al comenzar su comunicado.
Además, describió este proceso como “la batalla más difícil” que le tocó enfrentar y explicó que encontró en su fe un apoyo para afrontar la enfermedad.
Halbouni también contó que durante mucho tiempo intentó mantener una actitud fuerte frente a las dificultades, pero que ahora decidió contar públicamente lo que está viviendo.
En su publicación, agradeció especialmente al Vancouver Whitecaps por el acompañamiento recibido y destacó el respaldo que le brindaron desde la institución. “La forma en que el club me ha apoyado va mucho más allá del fútbol y me recordó lo que realmente significa formar parte de una familia”, expresó.
Por último, adelantó que permanecerá alejado de las redes sociales durante un tiempo para preservar su intimidad y concentrarse en el tratamiento y sus seres queridos. Sin embargo, se mostró esperanzado respecto de su futuro: “Saldré de esto más fuerte que nunca y volveré a hacer las cosas que amo”.
El respaldo del club
Después de conocerse el diagnóstico, el Vancouver Whitecaps difundió un comunicado para expresar su apoyo al futbolista y a su familia.
Axel Schuster, director deportivo del club, aseguró que Halbouni contará con el acompañamiento de toda la institución durante el proceso.
“Belal y su familia cuentan con el apoyo total de todos en el club. Se tomará un tiempo alejado del fútbol para concentrarse en su tratamiento y recuperación. Estaremos aquí para él en cada paso del camino y esperamos darle la bienvenida cuando sea el momento adecuado”, señaló.
La institución también confirmó que el defensor comenzó el tratamiento la semana pasada en London, Ontario, su ciudad natal.
Además, anunció una extensión de su vínculo contractual hasta la temporada 2027-28 de la Major League Soccer (MLS), como muestra de su respaldo al jugador.
Qué es el linfoma de Hodgkin
El linfoma de Hodgkin es una enfermedad tumoral que se desarrolla en el tejido linfático, una parte del organismo que cumple funciones fundamentales en el sistema de defensa. Este tejido se encuentra principalmente en los ganglios linfáticos, las amígdalas y el bazo, aunque también puede estar presente en otros órganos.
Los linfomas constituyen un grupo amplio de enfermedades que se originan cuando determinadas células del tejido linfoide comienzan a multiplicarse de manera anormal. Dentro de esta clasificación se distinguen dos grandes grupos: la enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, que comprenden más de 50 variedades diferentes.
En algunos casos, estos tumores se desarrollan fuera de los ganglios linfáticos, por ejemplo, en el bazo, la médula ósea u otros órganos. Cuando esto sucede, reciben el nombre de linfomas extranodales.