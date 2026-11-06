Nations League

Luis de la Fuente anunció la lista de España con un emotivo homenaje a las víctimas de Urda y a Jesús de Miguel

El entrenador de la selección española confirmó una convocatoria de 27 futbolistas para los próximos compromisos de la Nations League. Antes de presentar los nombres, dedicó un mensaje a las víctimas de los trágicos episodios ocurridos en Urda y al futbolista Jesús de Miguel, fallecido tras un choque durante un partido.