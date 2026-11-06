Luis de la Fuente dio a conocer la nueva convocatoria de la Selección de España para las próximas fechas de la Nations League, aunque el anuncio estuvo marcado por un mensaje de acompañamiento a las familias de las víctimas de Urda y por el recuerdo de Jesús de Miguel, el futbolista que falleció esta semana luego de sufrir un fuerte impacto durante un encuentro.
Luis de la Fuente anunció la lista de España con un emotivo homenaje a las víctimas de Urda y a Jesús de Miguel
El entrenador de la selección española confirmó una convocatoria de 27 futbolistas para los próximos compromisos de la Nations League. Antes de presentar los nombres, dedicó un mensaje a las víctimas de los trágicos episodios ocurridos en Urda y al futbolista Jesús de Miguel, fallecido tras un choque durante un partido.
A través de un video difundido en las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el entrenador presentó una nómina de 27 jugadores y expresó el dolor del seleccionado por los acontecimientos que conmocionaron al deporte y a la sociedad española.
En cuanto a lo deportivo, la convocatoria presenta siete modificaciones respecto de la anterior y mantiene una base importante del plantel que conquistó el Mundial. Las variantes responden principalmente a distintas lesiones que obligaron al cuerpo técnico a reorganizar algunos sectores del equipo.
Entre las principales novedades aparecen el defensor Jacobo Ramón, del Como; el mediocampista Marc Roca, del Betis; Pablo Barrios, del Atlético de Madrid, y el delantero Ander Barrenetxea, de la Real Sociedad. Por otra parte, las ausencias más destacadas son las de Eric García, Rodrigo y Dani Olmo, quienes quedaron fuera por problemas físicos.
Cuatro novedades en una convocatoria con cambios por lesiones
Las nuevas incorporaciones llegan después de buenas actuaciones en sus respectivos clubes. Jacobo Ramón, que viene de integrar las selecciones juveniles, tendrá su oportunidad en el equipo mayor y competirá por un lugar en la defensa junto a Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Dean Huijsen.
Pablo Barrios, en tanto, vuelve a la convocatoria después de superar una lesión que lo había dejado al margen del Mundial. Marc Roca aparece como una alternativa para el mediocampo, mientras que Barrenetxea es la principal novedad en el sector ofensivo.
En ataque, De la Fuente mantuvo buena parte de la estructura de las últimas citaciones, con Lamine Yamal como uno de los principales referentes. También fueron convocados Nico Williams, Álex Baena, Yeremy Pino, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Roberto Fernández.
La lista incorpora, además, a Álvaro Valles como cuarto arquero, junto a Unai Simón, David Raya y Joan García.
El emotivo mensaje de De la Fuente
Antes de presentar la nómina, el entrenador español dedicó unas palabras a las familias afectadas por los episodios de Urda y recordó especialmente a Jesús de Miguel, cuya muerte generó conmoción en el fútbol español.
"El fútbol tiene que unirnos hoy más que nunca. Compartimos el dolor de las familias de las víctimas de Urda y lloramos la irreparable pérdida de Jesús de Miguel. Esta es la lista para homenajearos donde mejor sabemos: en el terreno de juego", expresó De la Fuente en el video difundido por la RFEF.
El seleccionador también transmitió un mensaje de solidaridad a quienes atraviesan momentos de incertidumbre y dolor: "Todo un país vuelve a llorar. España no se merece este dolor. El fútbol es el motor que nos une".
En el mismo sentido, manifestó el acompañamiento del plantel a las personas afectadas: "Queremos estar con todos. Con los que sufren, con los que sienten un vacío inmenso, con los que esperan por noticias, con todos compartimos esta impotencia. Los jugadores y la Selección comparten vuestro dolor".
Los 27 convocados de España para la Nations League
La nómina anunciada por Luis de la Fuente quedó conformada de la siguiente manera:
Arqueros: Unai Simón, David Raya, Joan García y Álvaro Valles.
Defensores: Pedro Porro, Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Jacobo Ramón, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.
Mediocampistas: Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Fermín López, Pablo Barrios, Marc Roca y Álex Baena.
Delanteros: Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Ander Barrenetxea y Roberto Fernández.