Brilla en Europa

El gran momento de Nico Paz: ocho participaciones de gol y por encima de dos estrellas mundiales

El mediocampista de la Selección Argentina tuvo otra actuación destacada en la goleada 9-1 del Como ante Lens. Con un gol y dos asistencias, llegó a ocho intervenciones directas en goles en apenas cuatro fechas del certamen europeo y lidera ese registro por encima de dos figuras del fútbol mundial.cha