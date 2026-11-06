Nico Paz atraviesa un momento excepcional en el fútbol europeo y continúa consolidándose como una de las grandes apariciones de la temporada. El mediocampista de la Selección Argentina fue una de las principales figuras en la histórica goleada del Como por 9-1 frente al Lens, en Francia, por la Champions League 2026/27.
El gran momento de Nico Paz: ocho participaciones de gol y por encima de dos estrellas mundiales
El mediocampista de la Selección Argentina tuvo otra actuación destacada en la goleada 9-1 del Como ante Lens. Con un gol y dos asistencias, llegó a ocho intervenciones directas en goles en apenas cuatro fechas del certamen europeo y lidera ese registro por encima de dos figuras del fútbol mundial.cha
El futbolista argentino tuvo una participación determinante durante los 60 minutos que permaneció en cancha: convirtió el tercer gol de su equipo y aportó dos asistencias para las conquistas de Lucas Da Cunha y Anastasios Douvikas.
Su actuación volvió a ponerlo en el centro de la escena continental y le permitió alcanzar una marca sobresaliente: ocho participaciones directas en goles en las primeras cuatro jornadas de la competencia.
Con ese registro, Paz se ubica en lo más alto de la tabla de contribuciones ofensivas del torneo, por delante de dos de las principales figuras del fútbol internacional: Harry Kane y Lamine Yamal, quienes acumulan siete participaciones cada uno.
Una temporada europea con números sobresalientes
El rendimiento de Nico Paz no se limita a su última presentación. El mediocampista ya había tenido actuaciones destacadas frente a Manchester United, partido en el que convirtió dos goles y entregó una asistencia, y ante RB Leipzig, encuentro en el que aportó otras dos asistencias.
La regularidad en sus intervenciones ofensivas refleja su influencia en el funcionamiento del equipo dirigido por Cesc Fàbregas. Su capacidad para generar juego, encontrar espacios, asistir a sus compañeros y llegar al área rival lo convirtió en una pieza fundamental del conjunto italiano.
A sus condiciones técnicas y su visión de juego, Paz suma una importante capacidad de resolución en los últimos metros, características que explican su protagonismo en el inicio de la competencia europea.
Valentín Barco respaldó a Nico Paz para llevar la camiseta número 10
El presente del mediocampista también genera reconocimiento dentro de la Selección Argentina. En una entrevista distendida con el programa "Los Edul", Valentín Barco fue consultado sobre quién debería utilizar la camiseta número 10 del seleccionado y manifestó su preferencia por Nico Paz.
El lateral izquierdo aclaró que se trataba de una opinión personal y no de una decisión del cuerpo técnico, pero destacó especialmente las condiciones futbolísticas de su compañero.
"Del juego de Nico me gusta todo. Me gusta mucho cómo juega", expresó Barco al explicar su elección. Luego, reafirmó su respaldo con un deseo concreto: "Ojalá tenga la 10, me gustaría".
Las palabras del defensor se suman a las muestras de reconocimiento que viene recibiendo Paz por su crecimiento futbolístico. Con apenas cuatro jornadas disputadas en la Champions League, el argentino ya consiguió instalarse entre los protagonistas del certamen y marcar diferencias frente a figuras de primer nivel.