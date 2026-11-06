La Liga Santafesina de Fútbol se prepara para bajar el telón de la Fase Regular del Torneo Clausura Lautaro Fagioli con una jornada que tendrá un protagonista excluyente: el clásico entre Colón y Unión.
Colón-Unión, el clásico que se lleva todas las miradas
La decimoprimera y última fecha de la Fase Regular del Clausura Lautaro Fagioli comenzó el miércoles con el triunfo de Colón de San Justo sobre Las Flores II. La jornada tendrá su principal atractivo este sábado, cuando Colón reciba a Unión en el predio 4 de Junio. Además, habrá otros ocho encuentros que completarán una fecha decisiva para las posiciones finales.
La cita será este sábado, desde las 16, en el predio 4 de Junio, donde ambos equipos volverán a encontrarse en una de las historias más tradicionales del fútbol liguista.
La última fecha comenzó a disputarse el miércoles en barrio Las Flores. Allí, el dueño de casa recibió a Colón de San Justo, actual campeón, en uno de los adelantos de la programación.
El conjunto sanjustino volvió a mostrar su jerarquía y se impuso por 2 a 1 sobre Las Flores II, en un partido que permitió poner en marcha la jornada de cierre.
Ahora, toda la atención se traslada al sábado. Y dentro de una programación cargada de partidos, Colón-Unión aparece como el encuentro destacado.
El clásico siempre tiene un capítulo propio, más allá de las posiciones y de los momentos de cada equipo. La historia, la camiseta, la rivalidad y el marco que suele acompañar estos enfrentamientos hacen que cada edición tenga un atractivo especial.
Un clásico con todos los condimentos
Colón será local ante Unión en el predio 4 de Junio, en un encuentro que comenzará a las 16 y tendrá como árbitro a Maximiliano Moya. Será una nueva oportunidad para que dos instituciones de enorme convocatoria y tradición en la ciudad se encuentren dentro de la competencia liguista.
Pero la fecha no se agotará en el clásico. También habrá una importante cantidad de encuentros repartidos por distintos escenarios, con equipos que buscarán cerrar de la mejor manera su participación en esta primera etapa del certamen.
Gimnasia y Esgrima recibirá a Ciclón Norte, con Juan Bonnín como árbitro; mientras que Náutico El Quillá enfrentará a La Salle Jobson en el predio El Tiburón, bajo la conducción de Joaquín Urbani. Academia AC será local de Ciclón Racing y el juez será Carlos Córdoba.
En Santo Tomé, en la cancha de Don Salvador, Nacional recibirá a La Perla del Oeste, con Ariel Correa como encargado de impartir justicia. Universidad y Ateneo Inmaculada se medirán con arbitraje de Lucas Muga, mientras que Independiente jugará ante Sportivo Guadalupe, con Nicolás Mottier.
Newell’s Old Boys será local de Nobleza, en un encuentro que tendrá a Ignacio Castellano como árbitro.
Todo listo para el cierre
La programación tendrá además un partido que comenzará a las 16.30: Deportivo Santa Rosa se medirá con Sanjustino en cancha de Pucará, con Alejandro Aguilera como árbitro.
Así, la Liga Santafesina se dispone a completar una fase regular que tendrá en cada cancha su propia historia. Algunos buscarán terminar arriba, otros cerrar con una sonrisa y todos intentarán dejar una buena imagen antes de lo que vendrá.
El Clausura Lautaro Fagioli entra en su tramo decisivo. Y en ese camino, el fútbol de la ciudad vuelve a regalar una de sus citas tradicionales: Colón y Unión frente a frente, con una pelota en el medio y toda la historia del clásico latiendo nuevamente en una cancha de la Liga.