Torneo Clausura

Colón-Unión, el clásico que se lleva todas las miradas

La decimoprimera y última fecha de la Fase Regular del Clausura Lautaro Fagioli comenzó el miércoles con el triunfo de Colón de San Justo sobre Las Flores II. La jornada tendrá su principal atractivo este sábado, cuando Colón reciba a Unión en el predio 4 de Junio. Además, habrá otros ocho encuentros que completarán una fecha decisiva para las posiciones finales.