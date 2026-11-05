Fútbol Senior - Categoría + 42

Los Sin Códigos, una banda de amigos que va por nuevos desafíos

El conjunto santafesino viajará a Río Segundo, Córdoba, para participar de una nueva competencia. Con una historia que combina amistad, anécdotas y grandes resultados, el equipo acumula siete títulos en doce torneos disputados. El objetivo es seguir compitiendo y disfrutar de otra experiencia juntos.