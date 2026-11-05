Hay equipos que se forman alrededor de una pelota y otros que, con el paso del tiempo, construyen una verdadera familia. Los Sin Códigos pertenece a este último grupo.
Los Sin Códigos, una banda de amigos que va por nuevos desafíos
El conjunto santafesino viajará a Río Segundo, Córdoba, para participar de una nueva competencia. Con una historia que combina amistad, anécdotas y grandes resultados, el equipo acumula siete títulos en doce torneos disputados. El objetivo es seguir compitiendo y disfrutar de otra experiencia juntos.
El conjunto de Santa Fe capital, que participa en la categoría Senior +42, que partió a Río Segundo, Córdoba, con la ilusión de afrontar, este viernes, un nuevo desafío futbolístico.
El nombre del equipo tiene una historia muy particular. Nació de una broma entre amigos, a partir de las cargadas de uno de los integrantes hacia la hermana de otro compañero.
Aquella ocurrencia quedó instalada y terminó identificando a un grupo que encontró en el fútbol una excusa perfecta para compartir momentos y fortalecer la amistad.
Una historia llena de festejos
Desde su conformación, Los Sin Códigos disputó doce torneos, participando tanto en la Liga de los sábados como en la competencia nocturna. El balance es realmente destacado: consiguió siete campeonatos, dos subcampeonatos y tres terceros puestos.
Una cosecha que refleja la regularidad y el espíritu competitivo de un plantel que, más allá de los resultados, siempre encontró motivos para seguir adelante.
Entre sus conquistas también aparece un logro especial: la obtención del Torneo Dos Orillas, una competencia interprovincial que reunió a representantes de Santa Fe y Paraná, Entre Ríos. Una experiencia que les permitió medir fuerzas con otros equipos y sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.
Río Segundo, otra aventura compartida
Ahora, el desafío será en Río Segundo, Córdoba, donde buscarán trasladar esa experiencia y competitividad a un nuevo escenario. La delegación santafesina viaja con expectativas, pero también con la tranquilidad de saber que lo más importante es disfrutar del camino.
"Siempre competimos y esa es la idea de este torneo: ir a competir y llegar lo más alto posible", es el espíritu que identifica al grupo.
Los Sin Códigos quiere que esta participación sea apenas el puntapié inicial de nuevas experiencias y futuros viajes a otras competencias. Porque detrás de cada partido hay una historia, una cargada, una anécdota y, fundamentalmente, un grupo de buenos amigos que sigue disfrutando de la pasión por el fútbol.