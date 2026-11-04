El fútbol infantil volverá a ser protagonista de una gran celebración en Santa Fe. El Torneo “Talento 2026”, organizado por Cosmos Fútbol Club, se prepara para vivir una edición especial, nada menos que la número 16 de una competencia que, con el paso de los años, se convirtió en una cita obligada para las instituciones, los chicos y las familias de toda la región.
El Talento celebra 16 años con una verdadera fiesta del fútbol infantil
Con el auspicio de Diario El Litoral, el tradicional certamen organizado por Cosmos FC tendrá su 16ª edición los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Serán 152 equipos, casi 3000 deportistas en acción, 10 canchas y cuatro jornadas a puro fútbol, encuentros y diversión. La presentación oficial se realizó en Winsock, con la presencia de dirigentes, representantes de las instituciones participantes y auspiciantes.
Con el auspicio de Diario El Litoral, a través de su espacio Pasión Liga, el certamen se desarrollará durante cuatro jornadas consecutivas, los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. La convocatoria será multitudinaria: 152 equipos, casi 3000 jugadores, distribuidos en 10 canchas, le darán vida a una propuesta que trasciende lo estrictamente deportivo.
La presentación oficial se llevó a cabo el lunes en Winsock, donde se dieron cita las autoridades de Cosmos, representantes de la Liga Santafesina, Diario El Litoral, auspiciantes, entrenadores, delegados y jugadores de las instituciones que formarán parte de esta nueva edición. Allí se compartieron detalles de la organización y el programa de actividades.
Una historia que creció junto al fútbol
El Torneo Talento nació hace 16 años con una idea sencilla y profunda: ofrecerles a los chicos un espacio para jugar, compartir, hacer amigos y disfrutar de la pasión por la pelota. Aquella iniciativa fue creciendo edición tras edición hasta transformarse en uno de los encuentros infantiles más esperados del calendario deportivo santafesino.
Hoy, Cosmos celebra con orgullo este recorrido, sostenido por el esfuerzo colectivo y el compromiso de una institución que entiende al deporte como una herramienta de inclusión, formación y convivencia.
Cada edición representa una oportunidad para el reencuentro. Chicos y chicas de diferentes clubes llegan con la ilusión de jugar, defender sus colores y vivir una experiencia que deja recuerdos mucho más allá de los resultados. Los goles, los abrazos, las emociones y el compañerismo forman parte de una fiesta que tiene a la familia como protagonista.
Diez canchas para una fiesta multitudinaria
El presidente de Cosmos FC, Gustavo Ferroglio, destacó la dimensión que alcanzó el torneo y expresó su satisfacción por la convocatoria de este año. “Será una verdadera fiesta del fútbol de los niños”, señaló, al tiempo que remarcó que la participación de 152 equipos confirma el crecimiento y la importancia regional del Talento.
Para recibir a semejante cantidad de protagonistas, la institución dispuso 10 canchas en excelentes condiciones y espacios preparados para brindar comodidad y seguridad a jugadores, cuerpos técnicos y familiares. También se organizará un operativo integral para acompañar el desarrollo de las cuatro jornadas.
La entrada general tendrá un valor de 7.000 pesos. La organización apunta a sostener un evento de calidad, con la infraestructura necesaria para que todos puedan disfrutar de la experiencia.
“En Cosmos creemos que el talento se comparte, se disfruta y se construye entre todos”, resumió Ferroglio, sintetizando el espíritu de una competencia que ya forma parte de la identidad del fútbol infantil santafesino.
A 16 años de su nacimiento, el Talento vuelve a abrir sus puertas para celebrar el juego, la amistad y los valores que se aprenden desde pequeños. Con el acompañamiento de Diario El Litoral y Pasión Liga, Cosmos se prepara para cuatro días inolvidables. Porque en el fútbol infantil, ganar también significa encontrarse, compartir y ser felices detrás de una pelota.