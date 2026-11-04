En el Cosmos Camp

El Talento celebra 16 años con una verdadera fiesta del fútbol infantil

Con el auspicio de Diario El Litoral, el tradicional certamen organizado por Cosmos FC tendrá su 16ª edición los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Serán 152 equipos, casi 3000 deportistas en acción, 10 canchas y cuatro jornadas a puro fútbol, encuentros y diversión. La presentación oficial se realizó en Winsock, con la presencia de dirigentes, representantes de las instituciones participantes y auspiciantes.