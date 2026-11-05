Hay equipos que se construyen alrededor de una competencia y otros que se sostienen con algo mucho más fuerte: los vínculos. Interpof Santa Fe es uno de ellos. Un grupo de amigos de toda la vida que encontró en el fútbol una manera de compartir, disfrutar y mantener viva una historia que comenzó hace más de dos décadas.
Interpof Santa Fe lleva su historia de amistad al Torneo Senior
Un grupo de amigos que comparte la pasión por el fútbol desde hace más de 20 años viajará a Río Segundo para participar del torneo organizado por la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol. En la categoría +42, Interpof representará a Santa Fe con un equipo que combina experiencia, amistad y un fuerte sentido de pertenencia.
El próximo destino será Río Segundo, Córdoba, donde, desde este viernes, Interpof participará del Torneo Senior organizado por la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol (AAVF), dentro de la categoría +42.
La competencia será la excusa perfecta para volver a ponerse los botines, representar a Santa Fe y vivir una nueva experiencia junto a compañeros y amigos.
La base del plantel está conformada por 16 jugadores y un director técnico que tienen su origen en APMD, Agentes de Propaganda Médica, un equipo de amigos que se formó hace más de 20 años.
A esa estructura se sumaron seis jugadores invitados de otros equipos de la liga, todos unidos por la misma pasión y por el deseo de seguir disfrutando del fútbol.
Eliseo Bertossi, Claudio Bon, Cristian Burne, Cristian Cardamone, Marcelo Carnero, Walter Casali, Walter Catania, Ezio Cervilla, Federico Chumilla, Abel Cladera, Rafael Díaz, Fabián Gabas, Waler Giupponi, Gustavo Kambic, Andrés Lafuente, Alejandro Lebboroni, Pablo Martinengo, Mario Paporello, Carlos Parpal, Gerardo Ramonga, Pablo Recaman, Diego Olivera y Carlos Santi.
Tres estrellas que cuentan mucho más que un resultado
El escudo de Interpof tiene tres estrellas. Son el reflejo de logros deportivos que el grupo supo conquistar y disfrutar, pero también representan mucho más. Son una expresión del sentido de pertenencia y de la unión que existe entre sus integrantes.
Las estrellas hacen referencia a la liga que los une, a la pasión por el fútbol, al lugar que representan y también tienen un guiño especial hacia APMD y la Selección Argentina, en homenaje a las tres estrellas que luce el equipo nacional.
Para este grupo, cada conquista tiene detrás una historia. Cada logro se festejó, pero también se compartió. Y esa posibilidad de disfrutar juntos es, quizás, el verdadero valor de aquellas tres estrellas.
“Las tres estrellas que obtuvimos se disfrutaron mucho”, cuentan, con orgullo y emoción, quienes forman parte de esta familia futbolera.
El sábado como punto de encuentro
En la actualidad, muchos de estos jugadores participan de la Liga de Club de Campo del Sanatorio Santa Fe. Cada sábado, la pelota vuelve a convertirse en el punto de encuentro de un grupo que mantiene intacta la ilusión de jugar.
No importa tanto la edad ni el paso de los años. La motivación sigue siendo la misma: encontrarse con los amigos, compartir un partido, competir sanamente y disfrutar de todo aquello que el fútbol genera alrededor de una cancha.
Ahora llegará Río Segundo y una nueva camiseta que defender. Interpof irá a Córdoba con la ilusión de competir y dejar bien representada a Santa Fe, pero fundamentalmente con la intención de disfrutar el viaje, los partidos y cada momento compartido.
Porque después de más de 20 años, para ellos el fútbol sigue siendo mucho más que una pelota. Es amistad, pertenencia, recuerdos y una historia que todavía tiene muchos partidos por jugar.