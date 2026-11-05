Rumbo a Río Segundo, Córdoba

Interpof Santa Fe lleva su historia de amistad al Torneo Senior

Un grupo de amigos que comparte la pasión por el fútbol desde hace más de 20 años viajará a Río Segundo para participar del torneo organizado por la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol. En la categoría +42, Interpof representará a Santa Fe con un equipo que combina experiencia, amistad y un fuerte sentido de pertenencia.