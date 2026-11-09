En el marco de un nuevo itinerario en la Liga Argentina de Básquet, Unión afrontará una exigente gira por la provincia de La Rioja para disputar dos compromisos consecutivos fuera de casa. El equipo rojiblanco llega entusiasmado tras derrotar en el estadio Ángel P. Malvicino a Comunicaciones de Villa Mercedes por 96 a 82, resultado que le permite ostentar un registro positivo de dos victorias y una sola caída en este arranque del certamen.
Unión emprende la gira riojana con el regreso de Santiago Ludueña
El Tatengue visitará este martes a Amancay y el miércoles a Riachuelo tras la victoria en Santa Fe ante Comunicaciones. La gran novedad en la delegación rojiblanca pasa por la recuperación del base cordobés, quien quedó a disposición para sumar sus primeros minutos oficiales en la temporada.
El primer desafío de la travesía será este martes a partir de las 21:30, cuando el elenco santafesino visite a Amancay en las instalaciones del club Atlético Riojano. En tanto, sin demasiado margen para el descanso, el miércoles 11 a la misma hora chocará ante Riachuelo en el Polideportivo Evita. Para ambos duelos, la organización confirmó que la dupla arbitral estará integrada por Ariel Mukdsi e Iván Huck.
La novedad de mayor impacto en la nómina que comanda el cuerpo técnico es el retorno del base cordobés Santiago Ludueña. Luego de perderse los primeros partidos de la campaña por una dolencia física, el armador, de 1,78 metros y con pasado reciente en Quilmes de Mar del Plata, completó la puesta a punto, integró la nómina de viajeros y se encamina a sumar sus primeros minutos oficiales luciendo la camiseta número 9 roja y blanca.
La delegación rojiblanca, conducida por Juan José Siemienczuk, para encarar estos dos cotejos en suelo riojano se completa con los siguientes basquetbolistas: Phillip Lockett, Martín Gómez, Pablo Spies, Facundo Chamorro, Santiago Ludueña, Germán González, Duvan Torres, Lucas Peralta, Agustín Ferrari, Pedro Spajic, Kobe Julien y Vinicius Malachias.