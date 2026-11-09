Liga Argentina de Básquet

Unión emprende la gira riojana con el regreso de Santiago Ludueña

El Tatengue visitará este martes a Amancay y el miércoles a Riachuelo tras la victoria en Santa Fe ante Comunicaciones. La gran novedad en la delegación rojiblanca pasa por la recuperación del base cordobés, quien quedó a disposición para sumar sus primeros minutos oficiales en la temporada.