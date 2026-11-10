Alarma en el Pincha

Estudiantes pierde a Correa para la Supercopa y espera recuperarlo para la final ante Palmeiras

El delantero sufrió una lesión muscular de grado dos en el bíceps femoral durante el partido ante Talleres y quedó descartado para el compromiso del jueves frente a Independiente Rivadavia. Su recuperación demandaría alrededor de tres semanas, por lo que su presencia en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, prevista para el 28 de noviembre, permanece en duda.