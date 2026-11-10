Estudiantes comenzó la semana con una preocupación importante de cara al tramo decisivo de la temporada. El club confirmó que Joaquín "Tucu" Correa sufrió una lesión muscular de grado dos en el bíceps femoral, un diagnóstico que lo dejará afuera del próximo compromiso frente a Independiente Rivadavia, por la Supercopa Argentina.
Estudiantes pierde a Correa para la Supercopa y espera recuperarlo para la final ante Palmeiras
El delantero sufrió una lesión muscular de grado dos en el bíceps femoral durante el partido ante Talleres y quedó descartado para el compromiso del jueves frente a Independiente Rivadavia. Su recuperación demandaría alrededor de tres semanas, por lo que su presencia en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, prevista para el 28 de noviembre, permanece en duda.
El delantero sufrió el inconveniente el sábado pasado, durante el encuentro ante Talleres en Córdoba, por el Torneo Clausura. A los 67 minutos debió abandonar el campo de juego por las molestias musculares que posteriormente derivaron en los estudios médicos.
La lesión representa una baja para el equipo dirigido por Eduardo Domínguez, pero también abre un interrogante mucho mayor: si Correa llegará en condiciones físicas a la final de la Copa Libertadores, que Estudiantes disputará el sábado 28 de noviembre frente a Palmeiras, en el estadio Centenario de Montevideo.
La recuperación, contrarreloj para la final
Los desgarros musculares de grado dos suelen demandar alrededor de tres semanas de recuperación, aunque los plazos pueden variar según la evolución del futbolista y las características de la lesión.
En el caso de Correa, los tiempos son ajustados. El período estimado de rehabilitación coincide prácticamente con la fecha de la definición continental, por lo que el cuerpo médico y el cuerpo técnico deberán seguir de cerca su evolución durante las próximas semanas.
Por el momento, su participación ante Palmeiras no está asegurada. La prioridad será completar la recuperación muscular y evaluar su respuesta física antes de tomar una decisión sobre su posible regreso a las canchas.
Un historial de lesiones que preocupa
Los inconvenientes físicos volvieron a interrumpir la continuidad del delantero desde su regreso a Estudiantes. Pese a sus condiciones futbolísticas y a la expectativa que generó su incorporación, Correa tuvo dificultades para sostener una seguidilla de partidos sin interrupciones.
Anteriormente, había sufrido un desgarro de grado dos en el bíceps femoral izquierdo durante el encuentro frente a Corinthians, en Brasil. Más tarde, en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, debió abandonar el campo de juego en el Maracaná después de recibir un golpe que le provocó un hematoma.
Ahora, una nueva lesión muscular aparece en un momento determinante para el Pincha. Con la final continental cada vez más cerca, Estudiantes aguarda por la evolución del "Tucu", cuya presencia podría convertirse en una de las principales incógnitas de cara al duelo frente a Palmeiras.