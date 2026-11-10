La posibilidad de que Inter Miami dispute un amistoso frente a River Plate en Argentina comenzó a tomar fuerza y genera expectativa entre los hinchas de ambos equipos. El encuentro está previsto para el 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental, aunque todavía restan definiciones para confirmar su realización.
Messi podría jugar por primera vez en Argentina con la camiseta de un club: Inter Miami negocia con River
El encuentro se disputaría el 19 de enero de 2027, en el estadio Monumental, como parte de la preparación de ambos equipos para la próxima temporada. El entrenador de Inter Miami consideró que la posibilidad está muy avanzada. De concretarse, Lionel Messi jugaría por primera vez en el país un partido a nivel de clubes.
La iniciativa formaría parte de la pretemporada de ambos planteles y tendría como principal atractivo la presencia de Lionel Messi, quien podría regresar al país para disputar un partido con la camiseta de un club.
El entrenador de Inter Miami, Cristian "Kily" González, se refirió a las negociaciones después del empate 3-3 de su equipo frente a Charlotte y dejó en claro que las conversaciones están avanzadas.
"Para mí está casi confirmada esa situación. Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento", expresó el técnico.
Messi y una presentación inédita en el fútbol argentino
De concretarse el amistoso, el partido tendrá un significado especial en la carrera del capitán de la Selección Argentina. Sería la primera vez que Messi dispute un encuentro a nivel de clubes en territorio nacional.
Si bien el rosarino jugó en distintas oportunidades en Argentina con la camiseta del seleccionado, nunca lo hizo representando a una institución en una competencia o partido amistoso.
El Monumental sería el escenario de ese acontecimiento, además de permitirle reencontrarse con el público argentino después de sus últimas presentaciones con la camiseta albiceleste.
Los antecedentes de Messi en el país
Aunque nunca disputó partidos oficiales de clubes en Argentina, Messi participó de dos acontecimientos especiales en el fútbol nacional: las despedidas de Juan Román Riquelme y Maxi Rodríguez.
El primero tuvo lugar en La Bombonera, mientras que el segundo se realizó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. En ambas oportunidades, el astro rosarino fue protagonista de jornadas que reunieron a distintas figuras del fútbol argentino.
Ahora, la posibilidad de verlo en el Monumental con la camiseta de Inter Miami abre un nuevo capítulo y podría convertirse en uno de los principales atractivos de la pretemporada de 2027.