En 2027

Messi podría jugar por primera vez en Argentina con la camiseta de un club: Inter Miami negocia con River

El encuentro se disputaría el 19 de enero de 2027, en el estadio Monumental, como parte de la preparación de ambos equipos para la próxima temporada. El entrenador de Inter Miami consideró que la posibilidad está muy avanzada. De concretarse, Lionel Messi jugaría por primera vez en el país un partido a nivel de clubes.