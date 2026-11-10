Básquet - U15 Femenino

Susana Goncebat, DT de CUST campeón: “Este título es fruto del esfuerzo de las chicas”

La entrenadora del equipo santotomesino valoró la tarea de sus dirigidas tras derrotar a Náutico en la gran final y levantar la Copa Santa Fe ante su gente. “Detrás de este logro está el trabajo y el sacrificio de muchas más personas”, aseguró.