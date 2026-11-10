Con una sólida tarea en ambos costados de la cancha, que le permitió controlar el trámite y el marcador durante la mayor parte del cotejo, Unión Santo Tomé derrotó este lunes a Náutico de Rosario y se consagró campeón de la Copa Santa Fe de básquetbol en su modalidad U15 femenina.
Susana Goncebat, DT de CUST campeón: “Este título es fruto del esfuerzo de las chicas”
La entrenadora del equipo santotomesino valoró la tarea de sus dirigidas tras derrotar a Náutico en la gran final y levantar la Copa Santa Fe ante su gente. “Detrás de este logro está el trabajo y el sacrificio de muchas más personas”, aseguró.
El 66 a 49 del marcador final habla a las claras de la superioridad que pudo establecer el conjunto santotomesino sobre el siempre exigente elenco rosarino, que llegó a estar al frente en un tramo del tercer cuarto pero no pudo contener la reacción local en el último parcial.
Con este resultado en el Pay Zumé, la formación rojinegra repite la corona conseguida el año pasado en U13, con varias jugadoras que integraron ambos planteles y levantaron ambas coronas.
Una de las grandes artífices de esta nueva consagración de CUST a nivel provincial fue la entrenadora Susana Goncebat, toda una referencia en materia de básquet femenino no solo en la institución sino en toda la región.
Palabra de campeona
Con más de 3 décadas de vigencia formando jugadoras y dirigiendo equipos, Goncebat habló en exclusiva con El Litoral y destacó la tarea de su equipo, además de resaltar el apoyo que reciben en el día a día por parte de familiares y dirigentes.
En este sentido, la DT del CUST U15 campeón comenzó diciendo que “este título es el fruto del gran esfuerzo que hacen las chicas en cada entrenamiento y también de nosotros como cuerpo técnico en el día a día. El año pasado tuvimos la posibilidad de ser campeonas con la U13 y ahora repetimos el logro con otra categoría pero con muchas de esas chicas y con la continuidad del equipo de trabajo".
Siguiendo por esta línea, la experimentada entrenadora santotomesina señaló que “el título sin dudas que es de las chicas porque son las que dejan todo en cada uno de los partidos, pero la realidad marca que detrás de este logro está el trabajo y el sacrificio de muchas más personas que hoy estaban acá".
"Padres, familiares, la gente de la subcomisión y mucha gente que a lo mejor no sale en la foto pero que son importantísimos”, agregó.
"La Copa era un objetivo importante"
En otro tramo de la charla, y consultada sobre la trascendencia que esta consagración tiene a nivel personal y para sus dirigidas, Susana Goncebat expresó que “para nosotros la Copa Santa Fe era un objetivo importante, de hecho era lo que nos quedaba por ganar en esta temporada".
"Lo hablamos con las chicas y con toda la gente del club, queríamos estar en la final y repetir el logro del año pasado y lo pudimos conseguir así que estoy muy orgullosa y muy contenta”, reveló.
En el final de la charla, y en referencia a su dilatada trayectoria dirigiendo a Unión de Santo Tomé, la DT campeona comentó: “Hace 37 años que estoy acá adentro, toda una vida formando no solamente jugadoras sino también formando personas que al fin y al cabo es lo más importante".
"Queremos siempre conformar buenos equipos pero además formar buenas personas a las que les guste hacer deporte y defender esta camiseta”, dijo en el final.