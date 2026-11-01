El Club Náutico Sportivo Avellaneda sumó este fin de semana otro trofeo para su vitrina cargada de historias y campeonatos. Es que las chicas U17 se quedaron con el Final Four Final que se disputó en Granadero Baigorria. Le ganaron el partido decisivo, de manera apasionante, al dueño de casa, Paganini Alumni de Granadero Baigorria, por 51 a 44.
La costumbre de Náutico en la Copa Santa Fe: ¡campeón U17!
El equipo rosarino se consagró en el básquetbol femenino de la competencia provincial al ganarle al dueño de casa, Paganini Alumni de Granadero Baigorria. Otro logro para una institución ejemplar que no para de crecer.
“Náutico se consagró este sábado campeón de la Copa Santa Fe femenina de juveniles al ganarle como visitante a Paganini Alumni de Granadero Baigorria por 51 a 44 en emotivo duelo”, publica el exclusivo sitio Básquet Rosario, con cobertura en vivo de la competencia.
El elenco de la ribera estiró su racha de triunfos a todo nivel en el Final Four U17 luego de imponerse en un duelo que supo dominar durante largo rato, pero que el corazón de las Lobitas llevó a un final extremadamente cerrado.
Miranda Toledo fue la goleadora del ganador con 11 puntos, mientras que Lucía Salomone hizo 9, Olivia Petrini 7 y Valentina Castillo, Umma Marchisio y Julieta Escobar anotaron 6 cada una. En el equipo local convirtió 12 tantos Emma Gómez, Lourdes Morosín hizo 10 y Valentina Vásquez 7.
En las semifinales, Alumni superó a Atlético Tostado 70 a 42 con 13 de Vásquez, 11 de Victoria Rivilli y 11 de Paulina Cabral. Náutico, en tanto, venció a Alma Juniors de Esperanza por 44 a 43 con 28 puntos de Valentina Castillo y triple ganador de Julieta Escobar.
“Las Panteras festejaron con su gente un nuevo éxito y recibieron sus medallas y el trofeo para extender su enorme momento. Por su parte, Paganini Alumni mostró una vez más su formidable evolución que más cerca que lejos les permitirá concretar con título un proceso que se supera temporada a temporada”, publica Básquet Rosario.