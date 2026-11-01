Se definió el básquetbol femenino en Baigorria

La costumbre de Náutico en la Copa Santa Fe: ¡campeón U17!

El equipo rosarino se consagró en el básquetbol femenino de la competencia provincial al ganarle al dueño de casa, Paganini Alumni de Granadero Baigorria. Otro logro para una institución ejemplar que no para de crecer.