Los Timboes festejó en el club de Campo El Paso

La segunda Copa Santa Fe de Golf se fue para Sunchales

La Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Marcela Aeberhard, junto al presidente de la Federación de Golf del Sur del Litoral, Fernando Sexer, entregaron el trofeo. De los 21 clubes llegaron 17 a la exitosa jornada final.