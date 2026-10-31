Un resultado que refleja lo que fueron los primeros noventa minutos de la primera final de la Copa Santa Fe de fútbol, disputada en Tostado. El encuentro terminó empatado 0 a 0 y primo esencialmente lo físico sobre el buen juego. Hubo una sola jugada de riesgo en favor del equipo rosarino y que pudo salvar el arquero de Atlético Tostado, Ignacio Benegas.
Partido de ida 0 a 0
Copa Santa Fe de Fútbol: Todo se definirá en Rosario
Atlético Tostado y Newells Old Boys de Rosario no se sacaron diferencias. La primera final de la Copa Santa Fe disputó este sábado bajo el intenso calor del norte santafesino, específicamente a la ciudad de Tostado.
Atlético Tostado y Newell's igualaron 0 a 0 en el partido de ida de la final de la Copa Santa Fe, en un duelo parejo donde predominó el despliegue físico.
El once titular de Newell's Old Boys posa antes del inicio del encuentro de ida por la final de la Copa Santa Fe.
En un regular marco de público para una calurosa tarde en Tostado. También llegaron algunos hinchas “leprosos” que junto a los “verdes tostadenses” le pusieron el “color” a un partido que no mostró demasiado desde lo futbolístico.
El plantel de Atlético Tostado posa antes del inicio de los primeros 90 minutos de la final de la Copa Santa Fe.
En el segundo tiempo fue expulsado por roja directa, el jugador local Milton Leiva (14), siendo esta una de las situaciones que cambiaron el tono del encuentro.
Atlético Tostado sostuvo el 0 a 0 como local frente a Newell's en una tarde exigente y calurosa.
Será entonces la ciudad “Cuna de la Bandera” la que verá al campeón de la Copa Santa Fe.
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