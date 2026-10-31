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Talleres goleó a Riestra en el Bajo Flores y tomó aire en la Zona A

Con tantos de Fascendini, Cáceres y Álvarez Martínez, el Matador se impuso por 3 a 0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. El equipo de Omar De Felippe escaló al 13° puesto del grupo y cerrará el campeonato recibiendo a Estudiantes en Córdoba.

El ex Unión Valentín Fascendini festeja su gol, el primero de la contundente victoria de Talleres ante Riestra.El ex Unión Valentín Fascendini festeja su gol, el primero de la contundente victoria de Talleres ante Riestra.
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Talleres redondeó una actuación sólida en la Capital Federal y se quedó con un categórico triunfo por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra, en el encuentro correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el estadio Guillermo Laza, el conjunto cordobés fue contundente en las áreas y destrabó el trámite sin contratiempos.

El gol de Fascendini para el 1 a 0

La apertura del marcador llegó sobre los 25 minutos de la primera etapa gracias a la aparición del defensor Valentín Fascendini, quien adelantó a la visita. En el complemento, el desarrollo continuó bajo el dominio de los dirigidos por Omar De Felippe: Mateo Cáceres amplió la ventaja a los 23 minutos (68' ST) y, apenas cinco minutos más tarde, a los 28' (73' ST), Agustín Álvarez Martínez selló la goleada definitiva.

El gol de Cáceres para el 2 a 0

El gol de Álvarez Martínez para el 3 a 0

Con los tres puntos en el bolsillo, el Matador superó en la tabla de posiciones de la Zona A a Central Córdoba y al propio Riestra, acomodándose en la 13° colocación. De esta manera, el albiazul buscará cerrar el certamen con una sonrisa cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes por la última jornada.

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