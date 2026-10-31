Liga Profesional

Talleres goleó a Riestra en el Bajo Flores y tomó aire en la Zona A

Con tantos de Fascendini, Cáceres y Álvarez Martínez, el Matador se impuso por 3 a 0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. El equipo de Omar De Felippe escaló al 13° puesto del grupo y cerrará el campeonato recibiendo a Estudiantes en Córdoba.