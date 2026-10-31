Talleres redondeó una actuación sólida en la Capital Federal y se quedó con un categórico triunfo por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra, en el encuentro correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el estadio Guillermo Laza, el conjunto cordobés fue contundente en las áreas y destrabó el trámite sin contratiempos.
Talleres goleó a Riestra en el Bajo Flores y tomó aire en la Zona A
Con tantos de Fascendini, Cáceres y Álvarez Martínez, el Matador se impuso por 3 a 0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. El equipo de Omar De Felippe escaló al 13° puesto del grupo y cerrará el campeonato recibiendo a Estudiantes en Córdoba.
El gol de Fascendini para el 1 a 0
La apertura del marcador llegó sobre los 25 minutos de la primera etapa gracias a la aparición del defensor Valentín Fascendini, quien adelantó a la visita. En el complemento, el desarrollo continuó bajo el dominio de los dirigidos por Omar De Felippe: Mateo Cáceres amplió la ventaja a los 23 minutos (68' ST) y, apenas cinco minutos más tarde, a los 28' (73' ST), Agustín Álvarez Martínez selló la goleada definitiva.
El gol de Cáceres para el 2 a 0
El gol de Álvarez Martínez para el 3 a 0
Con los tres puntos en el bolsillo, el Matador superó en la tabla de posiciones de la Zona A a Central Córdoba y al propio Riestra, acomodándose en la 13° colocación. De esta manera, el albiazul buscará cerrar el certamen con una sonrisa cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes por la última jornada.