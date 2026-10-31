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Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

El Tomba venció agónicamente a Almirante Brown 2 a 1 para adueñarse de la Zona A por diferencia de gol, mientras que al Lechero le alcanzó con el 0 a 0 ante Deportivo Maipú para quedarse con la Zona B. El cruce directo por el pasaje a Primera División se disputará en cancha neutral.

El festejo agónico de Godoy Cruz tras sellar el 2 a 1 sobre Almirante Brown que lo depositó en la final por el ascenso.El festejo agónico de Godoy Cruz tras sellar el 2 a 1 sobre Almirante Brown que lo depositó en la final por el ascenso.
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La fase regular de la Primera Nacional ofreció una jornada de sábado cargada de dramatismo, suspenso y definición pura. Tras una combinación de resultados simultáneos sobre el cierre de la última fecha, Godoy Cruz y Tristán Suárez confirmaron sus pasajes para definir cara a cara el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El gol de Martín Pino para e 1 a 0

En la Zona A, la resolución se extendió hasta los segundos finales del tiempo añadido. Ferro Carril Oeste no pudo quebrar el cero frente a Acassuso y terminó igualando 0 a 0, dejando la puerta abierta para que el conjunto cuyano tomara ventaja. En Mendoza, el Tomba derrotaba 1 a 0 a Almirante Brown con gol de Martín Pino, pero sufrió un sacudón repentino cuando Pedro Velurtas marcó el empate 1 a 1 para La Fragata a los 46 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, sacando prácticamente desde la mitad de la cancha, Diego Viera decretó de cabeza el 2 a 1 agónico a los 47 minutos para desatar la locura local. Con este triunfo, Godoy Cruz alcanzó a Ferro en puntos pero se adueñó del liderazgo por mejor diferencia de gol, quedando a un solo paso de regresar a la Liga Profesional tras un año de ausencia.

El gol de Diego Viera para el 2 a 1 del Tomba

Por su parte, la Zona B tuvo una resolución igualmente ajustada. A Tristán Suárez le alcanzó con igualar 0 a 0 como local ante Deportivo Maipú para asegurar el primer puesto de la tabla, favorecido además por el empate 2 a 2 entre Temperley y Güemes en Santiago del Estero. De esta manera, el Lechero firmó una gesta histórica que lo deja a las puertas de competir por primera vez en su historia en la Primera División.

El final del partido y el festejo tombino

La gran final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez se disputará a partido único en día, horario y estadio neutral a ser confirmados oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino durante las próximas horas.

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