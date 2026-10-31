Primera Nacional

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

El Tomba venció agónicamente a Almirante Brown 2 a 1 para adueñarse de la Zona A por diferencia de gol, mientras que al Lechero le alcanzó con el 0 a 0 ante Deportivo Maipú para quedarse con la Zona B. El cruce directo por el pasaje a Primera División se disputará en cancha neutral.