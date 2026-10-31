Deportivo Madryn cerró la fase regular de la Primera Nacional con un valioso triunfo por 1 a 0 como visitante ante San Miguel, en el marco de la última jornada del torneo. El único gol de la tarde en el sur del país lo anotó Fernando Bersano, a los 9 minutos del segundo tiempo, mediante la ejecución de un impecable tiro libre que destrabó un desarrollo parejo y disputado.
Deportivo Madryn ganó y le dejó un escenario casi imposible a Colón
El Aurinegro venció 1 a 0 a San Miguel con un golazo de tiro libre de Bersano y alcanzó los 60 puntos con +21 de diferencia de gol. Para arrebatarle el cuarto puesto, el Sabalero deberá superar a Defensores de Belgrano por al menos seis goles de diferencia.
El encuentro había tenido un quiebre previo durante el primer tiempo, cuando la visita contó con la oportunidad inmejorable de abrir el marcador desde los doce pasos. Sin embargo, el delantero Servetto malogró la ejecución del penal, permitiéndole al conjunto aurinegro sostener el cero y terminar encontrando la diferencia definitiva en el complemento a través de la pelota parada de Bersano.
Con esta victoria, el Aurinegro selló una destacada campaña regular ubicándose de manera provisoria en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 60 puntos y un saldo favorable de +21 en la diferencia de gol. Este resultado impacta de lleno en las aspiraciones de Colón, que saltará a la cancha desde las 18 ante Defensores de Belgrano obligado a lograr una hazaña histórica: el Sabalero acumula 57 unidades y +16 de diferencia, por lo que necesitará ganar por seis goles de ventaja para desplazar al equipo patagónico.