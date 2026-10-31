Primera Nacional

Deportivo Madryn ganó y le dejó un escenario casi imposible a Colón

El Aurinegro venció 1 a 0 a San Miguel con un golazo de tiro libre de Bersano y alcanzó los 60 puntos con +21 de diferencia de gol. Para arrebatarle el cuarto puesto, el Sabalero deberá superar a Defensores de Belgrano por al menos seis goles de diferencia.