Rumbo a la Fórmula 1

Rumbo a San Pablo, con un Renault 6 y amigos que esperan en el camino

Tres amigos de Esperanza comenzaron el viaje a San Pablo para alentar a Franco. Una falla los detuvo en Concordia, donde mecánicos del Turismo Nacional se acercaron a ayudarlos. Llevan regalos para el piloto y una agenda de encuentros que también le da sentido a la travesía.