#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Básquet – U15 Femenino

Unión Santo Tomé se hizo fuerte en casa y conquistó la Copa Santa Fe

Las dirigidas por Susana Goncebat dominaron la final de punta a punta y se consagraron tras derrotar por 66 a 49 a Náutico de Rosario. En semifinales, habían superado a San Lorenzo de Tostado para repetir el título conseguido en U13 en 2025. Paloma Sánchez fue la goleadora del campeón con 18 puntos, mientras que Pardini fue la máxima artillera de la visita con 16.

Las dirigidas por Goncebat con la Copa Santa Fe. Foto: Luciano Villarroel.Las dirigidas por Goncebat con la Copa Santa Fe. Foto: Luciano Villarroel.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

En la tarde de este lunes, aprovechando la jornada de feriado nacional por la visita del Papa León XIV a la Argentina, se disputó en Santo Tomé la fase final de la Copa Santa Fe de básquetbol en su versión U15 femenina.

En el histórico gimnasio Pay Zumé de la vecina ciudad, el anfitrión CUST recibía la visita de San Lorenzo de Tostado, Náutico de Rosario y Talleres de Villa Gobernador Gálvez para definir al nuevo campeón de la categoría.

De acuerdo a lo establecido por la organización que lleva adelante el Gobierno de la Provincia junto con la Federación Santafesina de Básquetbol, tras superar con éxito la ronda inicial, los 4 finalistas se veían las caras en dos semifinales a eliminación directa en horas de la mañana.

Los dos equipos que animaron la gran final. Foto: Luciano Villarroel.Los dos equipos que animaron la gran final. Foto: Luciano Villarroel.

Los dos vencedores, Unión Santo Tomé y Náutico, accedieron entonces al gran partido por la Copa tras derrotar a San Lorenzo y a Talleres respectivamente.

Estableciendo condiciones desde el salto inicial, y soportando una gran reacción de las rosarinas en el tercer peldaño, las chicas de CUST terminaron el lunes celebrando con toda su gente una nueva consagración a escala provincial, repitiendo lo hecho por las U13 en la temporada 2025.

Imponiéndose con marcador final de 66 a 49, las dirigidas por Susana Goncebat dieron la vuelta olímpica en casa luego de consagrarse como las mejores de la provincia. Paloma Sánchez con 18 resultó la máxima referente en la ofensiva de un equipo rojinegro que repartió su goleo para coronarse campeón.

Mirá tambiénRegatas Rosario goleó a Timbuense y se consagró campeón de la primera edición de la Copa Santa Fe de Futsal

El partido

Desde el inicio mismo del encuentro, quedó en evidencia que Unión Santo Tomé estaba dispuesto a no desaprovechar la chance de quedarse con la Copa Santa Fe en su propio reducto.

Metiéndose rápido en clima de final, el equipo santotomesino sacó una ventaja de 11 a 0 que obligó el minuto pedido por el banco visitante. Con una buena reacción, las rosarinas se acercaron a 4 pero otro buen pasaje de CUST le permitió irse al primer descanso arriba por 9, 20 a 11.

En el segundo parcial también fue el local el que inició mejor. Con un poco de fortuna y ayuda del tablero, Unión convirtió un par de lanzamientos que elevaron la diferencia hasta los 13. Nuevamente con mucho amor propio y subiendo la intensidad defensiva, Náutico se metió en partido y recorto la distancia apoyada en la buena tarea de Mansilla y Pía Correa.

Sin embargo, Santo Tomé respondió sobre el cierre y con un doble agónico de Barco se fue al descanso largo con una buena renta de 12 puntos, 37 a 25.

Náutico, el subcampeón de la Copa Santa Fe. Foto: Luciano Villarroel.Náutico, el subcampeón de la Copa Santa Fe. Foto: Luciano Villarroel.

El tercer parcial fue sin dudas el mejor de la visita. Con una gran actitud en defensa que incomodaba a las locales en su salida, Náutico clavó un parcial de 8 a 0 en menos de 2 minutos para acercarse a 4 y darle vida a la final.

Sin poder encontrar caminos al gol y con muchas pérdidas, CUST padeció este pasaje del partido y con Pardini como gran figura el elenco de Rosario se fue al frente en el marcador por primera vez en el juego promediando el tercer cuarto y por 41 a 39.

En el peor momento de su equipo, Goncebat pidió minuto y generó la reacción de las rojinegras, que cerraron con una racha de 9 a 0 para retomar la ventaja e irse al último descanso 4 puntos arriba: 48 a 44.

El cuarto decisivo fue el mejor de Unión en el partido. Tras un inicio errático de parte de ambos equipos, hicieron su aparición estelar en el juego Milocco y Paloma Sánchez, quienes lideraron el goleo de su equipo para volver a poner la diferencia en el orden de los dos dígitos.

Náutico ensayó una reacción final pero cayó preso de los nervios y tomó malas decisiones que le permitieron a la formación local liquidarlo en la contra.

La bocina final con el 66 a 49 en el lumínico desató el eufórico festejo de toda la gente de CUST que celebró como se merece una nueva coronación en el ámbito provincial que ratifica a la institución santotomesina como una de las mejores en materia de básquet femenino en todo el territorio santafesino.

Para destacar una vez más la labor de Náutico que es protagonista en cada definición con una cantera inagotable y que sigue creciendo.

Mirá tambiénMateo Tessandori, capitán del Regatas campeón: “No es fácil mantenerse siempre arriba”

La Síntesis

CUST (66): Milocco 13, Presenqui 1, Ronconi 10, Doldán 0, Vicino 2, Irazuzta 7, P. Sánchez 18, Barco 8, Ibarra 1, Gangitano 4, Dupont 0, M. Sánchez 2. DT: Susana Goncebat.

Náutico (49): Mansilla 12, P. Correa 10, Mignani 6, Van Houten 0, García 0, Rodríguez 0, Pardini 16 , Espariz 0, Turco 0, E. Correa 1, Campagnolo 2, Petrini 2. DT: Tomás Mondolo.

Parciales: CUST 20 – Náutico 11, 37-25 (17-14), 48-44 (11-19), 66-49 (18-5).

Estadio: Pay Zumé – Santo Tomé.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Santa Fe
Santo Tomé
Gobierno de la Provincia
Básquet

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro