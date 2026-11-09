Básquet – U15 Femenino

Unión Santo Tomé se hizo fuerte en casa y conquistó la Copa Santa Fe

Las dirigidas por Susana Goncebat dominaron la final de punta a punta y se consagraron tras derrotar por 66 a 49 a Náutico de Rosario. En semifinales, habían superado a San Lorenzo de Tostado para repetir el título conseguido en U13 en 2025. Paloma Sánchez fue la goleadora del campeón con 18 puntos, mientras que Pardini fue la máxima artillera de la visita con 16.