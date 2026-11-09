En la tarde de este lunes, aprovechando la jornada de feriado nacional por la visita del Papa León XIV a la Argentina, se disputó en Santo Tomé la fase final de la Copa Santa Fe de básquetbol en su versión U15 femenina.
Unión Santo Tomé se hizo fuerte en casa y conquistó la Copa Santa Fe
Las dirigidas por Susana Goncebat dominaron la final de punta a punta y se consagraron tras derrotar por 66 a 49 a Náutico de Rosario. En semifinales, habían superado a San Lorenzo de Tostado para repetir el título conseguido en U13 en 2025. Paloma Sánchez fue la goleadora del campeón con 18 puntos, mientras que Pardini fue la máxima artillera de la visita con 16.
En el histórico gimnasio Pay Zumé de la vecina ciudad, el anfitrión CUST recibía la visita de San Lorenzo de Tostado, Náutico de Rosario y Talleres de Villa Gobernador Gálvez para definir al nuevo campeón de la categoría.
De acuerdo a lo establecido por la organización que lleva adelante el Gobierno de la Provincia junto con la Federación Santafesina de Básquetbol, tras superar con éxito la ronda inicial, los 4 finalistas se veían las caras en dos semifinales a eliminación directa en horas de la mañana.
Los dos vencedores, Unión Santo Tomé y Náutico, accedieron entonces al gran partido por la Copa tras derrotar a San Lorenzo y a Talleres respectivamente.
Estableciendo condiciones desde el salto inicial, y soportando una gran reacción de las rosarinas en el tercer peldaño, las chicas de CUST terminaron el lunes celebrando con toda su gente una nueva consagración a escala provincial, repitiendo lo hecho por las U13 en la temporada 2025.
Imponiéndose con marcador final de 66 a 49, las dirigidas por Susana Goncebat dieron la vuelta olímpica en casa luego de consagrarse como las mejores de la provincia. Paloma Sánchez con 18 resultó la máxima referente en la ofensiva de un equipo rojinegro que repartió su goleo para coronarse campeón.
El partido
Desde el inicio mismo del encuentro, quedó en evidencia que Unión Santo Tomé estaba dispuesto a no desaprovechar la chance de quedarse con la Copa Santa Fe en su propio reducto.
Metiéndose rápido en clima de final, el equipo santotomesino sacó una ventaja de 11 a 0 que obligó el minuto pedido por el banco visitante. Con una buena reacción, las rosarinas se acercaron a 4 pero otro buen pasaje de CUST le permitió irse al primer descanso arriba por 9, 20 a 11.
En el segundo parcial también fue el local el que inició mejor. Con un poco de fortuna y ayuda del tablero, Unión convirtió un par de lanzamientos que elevaron la diferencia hasta los 13. Nuevamente con mucho amor propio y subiendo la intensidad defensiva, Náutico se metió en partido y recorto la distancia apoyada en la buena tarea de Mansilla y Pía Correa.
Sin embargo, Santo Tomé respondió sobre el cierre y con un doble agónico de Barco se fue al descanso largo con una buena renta de 12 puntos, 37 a 25.
El tercer parcial fue sin dudas el mejor de la visita. Con una gran actitud en defensa que incomodaba a las locales en su salida, Náutico clavó un parcial de 8 a 0 en menos de 2 minutos para acercarse a 4 y darle vida a la final.
Sin poder encontrar caminos al gol y con muchas pérdidas, CUST padeció este pasaje del partido y con Pardini como gran figura el elenco de Rosario se fue al frente en el marcador por primera vez en el juego promediando el tercer cuarto y por 41 a 39.
En el peor momento de su equipo, Goncebat pidió minuto y generó la reacción de las rojinegras, que cerraron con una racha de 9 a 0 para retomar la ventaja e irse al último descanso 4 puntos arriba: 48 a 44.
El cuarto decisivo fue el mejor de Unión en el partido. Tras un inicio errático de parte de ambos equipos, hicieron su aparición estelar en el juego Milocco y Paloma Sánchez, quienes lideraron el goleo de su equipo para volver a poner la diferencia en el orden de los dos dígitos.
Náutico ensayó una reacción final pero cayó preso de los nervios y tomó malas decisiones que le permitieron a la formación local liquidarlo en la contra.
La bocina final con el 66 a 49 en el lumínico desató el eufórico festejo de toda la gente de CUST que celebró como se merece una nueva coronación en el ámbito provincial que ratifica a la institución santotomesina como una de las mejores en materia de básquet femenino en todo el territorio santafesino.
Para destacar una vez más la labor de Náutico que es protagonista en cada definición con una cantera inagotable y que sigue creciendo.
La Síntesis
CUST (66): Milocco 13, Presenqui 1, Ronconi 10, Doldán 0, Vicino 2, Irazuzta 7, P. Sánchez 18, Barco 8, Ibarra 1, Gangitano 4, Dupont 0, M. Sánchez 2. DT: Susana Goncebat.
Náutico (49): Mansilla 12, P. Correa 10, Mignani 6, Van Houten 0, García 0, Rodríguez 0, Pardini 16 , Espariz 0, Turco 0, E. Correa 1, Campagnolo 2, Petrini 2. DT: Tomás Mondolo.
Parciales: CUST 20 – Náutico 11, 37-25 (17-14), 48-44 (11-19), 66-49 (18-5).
Estadio: Pay Zumé – Santo Tomé.