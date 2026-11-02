Copa Santa Fe de Futsal

Mateo Tessandori, capitán del Regatas campeón: “No es fácil mantenerse siempre arriba”

El goleador que tuvo el elenco rosarino en la gran final ante Timbuense valoró el trabajo de sus compañeros a lo largo del fin de semana y para terminar levantando la Copa en el estadio Invencible de la ciudad de Santa Fe. “No es fácil representar esta camiseta”, agregó. Damián Faicht, DT del campeón, dijo que “es una alegría enorme sobre todo por el esfuerzo de los chicos”.