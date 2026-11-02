Dominando el partido final de principio a fin, y cerrando el cotejo con un contundente 9 a 1 que no dejó dudas, Regatas Rosario se adjudicó la primera edición de la Copa Santa Fe de Futsal.
Mateo Tessandori, capitán del Regatas campeón: “No es fácil mantenerse siempre arriba”
El goleador que tuvo el elenco rosarino en la gran final ante Timbuense valoró el trabajo de sus compañeros a lo largo del fin de semana y para terminar levantando la Copa en el estadio Invencible de la ciudad de Santa Fe. “No es fácil representar esta camiseta”, agregó. Damián Faicht, DT del campeón, dijo que “es una alegría enorme sobre todo por el esfuerzo de los chicos”.
El vigente bicampeón de la Asociación Rosarina de la disciplina se coronó tras redondear un gran fin de semana, en donde finalizó invicto la fase final para terminar celebrando con su gente en el imponente estadio Invencible de la capital de la provincia.
Con un equipo juvenil pero cargado de talento, la formación dirigida por Damián Faicht se consagra entonces como el mejor equipo de futsal de la provincia, levantando la Copa en una de las disciplinas que se incorporó al calendario de competencias en el vigente año 2026.
“Somos justos campeones”
Una de las grandes figuras que tuvo Regatas en la noche del domingo fue Mateo Tessandori. El capitán no solo cumplió con su labor de referente, sino que además terminó como el goleador de su equipo sumando 3 tantos en el complemento para asegurar la victoria y el título para la formación que llegó desde Rosario.
En diálogo con El Litoral, el número 13 de Regatas aseguró: “La verdad que me pone muy contento asumir la responsabilidad adelante de los más chicos. Casi la mitad del grupo juega en inferiores todavía, están dando sus primeros pasos y la verdad que demuestren que están para salir campeones contra gente de primera es un orgullo”.
Consultado respecto de las razones que llevaron a su equipo a la coronación, Tessandori no dudó y afirmó que “fue clave la actitud. En la fase de grupos fuimos de menor a mayor, al ser un grupo bastante nuevo era lógico que cueste un poco en los primeros partidos".
"Creo que nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer, los pibes con tan poca edad saben lo que tienen que hacer, les faltaba convencerse de que lo que estaban haciendo era lo que tenían que hacer. Creo que por eso somos justos campeones”, agregó.
En otro tramo de la charla, y en referencia al rumbo que ha marcado Regatas Rosario en materia de futsal en el último tiempo, el capitán auriazul reveló que “sigue siendo un orgullo, no es fácil mantenerse siempre arriba como le decíamos por ahí a los chicos. No es fácil representar esta camiseta, más cuando somos un club tan grande como este. Lo demostramos con los hechos y eso genera orgullo”.
En el final, y en referencia al fin de semana que les tocó compartir y que terminó con la consagración en el campeonato organizado por el gobierno de la provincia, Tessandori confirmó que “tanto para los chicos como para mí en lo personal fue la primera experiencia jugando acá en Santa Fe y la verdad que ha sido inolvidable".
"Lo hablamos con el entrenador de que esta clase de viajes cortos pero tan intensos no te los olvidas más, sobre todo cuando venís con tus amigos, con muchos chicos y con el título como broche de oro. Se lo dedico a este grupo, a este club, porque creo que nos lo merecemos nosotros y toda la gente que vino hasta acá a poner la cara por Regatas”, agregó.
El DT del campeón
Apenas finalizada la ceremonia de premiación, y con la emoción del partido todavía a flor de piel, El Litoral también conversó con Damián Faicht, el entrenador del Regatas campeón de la Copa Santa Fe.
El arquitecto del elenco rosarino comenzó diciendo que “es una alegría enorme sobre todo por el esfuerzo de los chicos que hacen todos los días. A este torneo vinimos con un mix, un plantel de jóvenes y algunos con un poquito más de experiencia y se nos dio el objetivo así que estamos muy contentos”.
En referencia a la dificultad que presentó la fase final del campeonato, donde disputaron 5 encuentros en menos de 48 horas, Faicht manifestó: “Se valora mucho el esfuerzo de ellos porque es un torneo muy agotador para todos los equipos. Son así los formatos y tratamos de acostumbrarnos a eso, nosotros como entrenadores nos vamos satisfechos sobre todo por el esfuerzo, es un deporte 100% amateur”.
Más adelante, y consultado sobre la actualidad de un Regatas que se convirtió en referencia para el futsal a escala provincial, el técnico rosarino destacó que “hace muchos años que el futsal es un deporte muy importante para el club, lo practican muchos chicos y chicas todos los días y sigue creciendo mucho".
"Hicimos un trabajo muy importante los últimos 3 o 4 años en los que pudimos estar siempre compitiendo bien arriba. Así es como llegan los resultados, pero la realidad es que todo está basado en la estructura, en lo que nos da el club y en el esfuerzo de los chicos para poder hacer la disciplina”, aseguró.
En el final, el técnico de Regatas valoró la experiencia de jugar en el Invencible, el escenario que volvió a abrir sus puertas para una definición: “Es hermoso lo que se hizo, un estadio impresionante, creo que pocas veces los chicos han jugado en un estadio así. Nos llamó mucho la atención todo, la calidad, la estructura, cómo nos atendieron, la verdad que todo 10 puntos”.