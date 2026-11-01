En la noche del domingo, las flamantes instalaciones del Estadio Invencible de la capital provincial fueron escenario para la gran final de la primera edición de la Copa Santa Fe de Futsal. Siendo esta una de las disciplinas que se sumaron al calendario de competencias del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia en la temporada 2026, la definición puso cara a cara a Regatas Rosario y Timbuense, vigentes campeones de los campeones 2025 de las asociaciones rosarina y sanlorecina respectivamente. Ambos elencos llegaron en condición de invictos al duelo por la Copa, luego de superar con éxito la primera fase disputada entre el viernes y el sábado y los choques de semifinales desarrollados este mismo domingo pero en horas de la mañana.
Regatas Rosario goleó a Timbuense y se consagró campeón de la primera edición de la Copa Santa Fe de Futsal
El vigente campeón de la Asociación Rosarina se impuso por 9 a 1 en un partido que no tuvo equivalencias y se adjudicó el título de una de las disciplinas que se incorporaron al calendario del certamen en esta temporada 2026. Los dirigidos por Damián Faicht se consagraron invictos en la fase final que se disputó en la ciudad de Santa Fe entre el viernes y el domingo. Jockey de Rosario derrotó a Unión Casildense y terminó tercero.
En un partido cerrado, friccionado y con varias tarjetas para ambos equipos, fue Regatas el que tomó la iniciativa en el trámite y en el marcador, consiguiendo una rápida ventaja que supo administrar. Desde la juventud y el buen pie de sus hombres, el conjunto de la cuna de la bandera provocó varias ocasiones que demandaron la intervención del arquero Rodrigo Ríos de Timbuense. Tras varios avisos, los dirigidos por Damián Faicht consiguieron la ventaja a través de Emiliano Rojas, quien apareció por sorpresa en el segundo palo para empujar al gol el envío cruzado de Rocco Pedemonte. Con la urgencia de conseguir el empate, y apostando al tamaño de Brando Rodríguez como referencia ofensiva, el equipo comandado por Gonzalo Pereyra asumió riesgos y acercó peligro sobre el arco defendido por Máximo Notthof. Sin embargo, antes del cierre de la etapa inicial y con una buena maniobra de balón detenido fue Regatas el que volvió a marcar. El propio Pedemonte recibió en soledad a la salida de un tiro libre y con un potente zurdazo dejó sin chances a Ríos para decretar el 2 a 0 parcial.
Antes del cierre de la etapa inicial, el representativo de Timbúes contó con una chance propicia para descontar pero no la supo aprovechar. Nicolás Zapulla dispuso de un tiro penal y sacó un fuerte derechazo que fue contenido por el arquero Notthoff yendo abajo sobre su izquierda. Así los primeros 20 de juego en el Invencible se fueron con un claro triunfo rosarino, premio a la contundencia de un Regatas que llegó y no perdonó a un Timbuense que siempre buscó pero que nunca encontró los caminos para llegar al gol.
Lo liquidó y goleó
En el arranque mismo del complemento, y en la primera chance clara de gol que generó, el elenco de Faicht no perdonó y volvió a marcar para estirar su ventaja y empezar a liquidar el pleito. El capitán Mateo Tessandori aprovechó la salida de contra y tras enganchar para su derecha sacó un tremendo remate que se incrustó en el arco del indefenso Ríos. El 3 a 0 parecía marcar el punto de quiebre para un Regatas sólido y efectivo para dominar de punta a punta el partido por el título.
Sin embargo, y a puro corazón, Timbuense lo fue a buscar y consiguió su premio con un descuento que volvía a ponerlo en partido. El balón encontró sobre la izquierda a Franco Pereyra, el 10 se perfiló y convirtió con ayuda de la floja respuesta del arquero Notthof. El gol a favor le trajo nuevo aire al conjunto dirigido por Gonzalo Pereyra, que sumó gente en ataque para acompañar a Rodríguez pero se desprotegió en la última línea. Con espacios para tocar y la tranquilidad de la ventaja, Regatas no perdonó y en un par de acciones lo liquidó y transformó el resultado en goleada. El propio Tessandori sumó otros dos tantos a su cuenta personal, mientras que Rojas con un impresionante zapatazo puso el 6 a 1 que hablaba a las claras de la diferencia que hubo entre uno y otro equipo en esta gran final. Para terminar de decorar el marcador, Ignacio Faicht de tiro libre marcó el séptimo mientras que Marcos Buzzio puso el octavo y Simón Basadonna el noveno. Con un categórico 9 a 1, Regatas Rosario terminó celebrando la merecida consagración en la primera edición de la Copa Santa Fe de Futsal.
Camino a la gloria
En el repaso de la campaña que llevó a Regatas a la coronación en la primera edición de la Copa Santa Fe de Futsal, el vigente campeón de la Asociación Rosarina de Futsal hizo su estreno en la competencia en la noche del viernes, derrotando por 8 a 5 a Atlético Sastre en el partido disputado en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón. Ya en la jornada del sábado, por la segunda fecha de su grupo, el elenco auriazul protagonizó un muy entretenido empate ante Unión Casildense, en cotejo que finalizó igualado en 4 goles por bando. Finalmente en la noche del sábado, Regatas aseguró el primer lugar de la zona con otro empate, en este caso en 1 gol por lado y frente a Villa Dora. Ya en la mañana del domingo, y en el duelo por un lugar en la gran final, el auriazul se apropió del cruce de rosarinos, imponiéndose 3 a 2 a Jockey en la reedición de la gran final del certamen doméstico de la temporada pasada. En la definición, los dirigidos por Damián Faicht vencieron 9 a 1 Timbuense para dejar su nombre en la historia como el primer campeón de la Copa Santa Fe de Futsal
La síntesis
REGATAS: 1- Máximo Notthoff, 5- Emiliano Rojas, 10- Rocco Pedemonte, 11- Ignacio Faicht, 13- Mateo Tessandori. DT: Damián Faicht. Suplentes: 12- Franco Cámpora, 2- Marcos Buzzio, 3- Simón Basadonna, 4- Bruno Colabianchi, 6- Lucio Torri, 7- Genaro Scoponi, 8- Lucas Rossi, 14- Alejo Lauro.
TIMBUENSE: 1- Rodrigo Ríos, 5- Luis Facini, 6- Matías Maceratesi, 8- Jeremías Galucci, 14- Nicolás Zapulla. DT: Gonzalo Pereyra. Suplentes: 12- Alexis Osuna, 2- Diego Groso, 3- Cristian Pereyra, 4- José Luis Arroyo, 9- Juan José Pastorino, 10- Franco Pereyra, 11- Pablo Pereyra, 15- Brandon Rodríguez.
Goles: En el primer tiempo, Rojas y Pedemonte (R). En el complemento, Tessandori en 3 ocasiones, Rojas, Faicht, Buzzio, Basadonna (R) y F. Pereyra (T)