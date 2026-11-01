En el Invencible de la capital provincial

Regatas Rosario goleó a Timbuense y se consagró campeón de la primera edición de la Copa Santa Fe de Futsal

El vigente campeón de la Asociación Rosarina se impuso por 9 a 1 en un partido que no tuvo equivalencias y se adjudicó el título de una de las disciplinas que se incorporaron al calendario del certamen en esta temporada 2026. Los dirigidos por Damián Faicht se consagraron invictos en la fase final que se disputó en la ciudad de Santa Fe entre el viernes y el domingo. Jockey de Rosario derrotó a Unión Casildense y terminó tercero.