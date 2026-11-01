La costumbre de Náutico en la Copa Santa Fe: ¡campeón U17!

Esa idea de movilizar 3.700 jugadores y 21 clubes de golf de la provincia de Santa Fe en el formato de la Copa provincial cerró con una foto final increíble: unos 150 jugadores desfilando por las magníficas alfombras verdes el icónico Club de Campo El Paso.
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Se terminó la segunda edición de la disciplina y el trofeo se lo llevó el club Los Timboes para la ciudad de Sunchales. “Cuando contamos en el país el formato de la Copa Santa Fe, las otras federaciones nos envidian”, cuentan los organizadores.
En nombre del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y dejando el saludo del propio primer mandatario, Maximiliano Pullaro, la Secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, recordó los inicios de la disciplina hace dos años.
“Cuando le llevamos al Gobernador la idea de sumar el golf, armar fechas en varios lugares de la provincia y poder incorporar la disciplina a la Copa Santa Fe, nunca dudó en dar el sí desde un primer momento. Todos los clubes se sumaron desde el vamos y es algo que involucra al deporte con el turismo”, explicaba Marcela en charla con El Litoral.
“Después que el Gobernador da el visto bueno, el apoyo de Daniel Di Lena con los aportes de Lotería de Santa Fe es algo determinante para la logística, los premios, los traslados”, agregaba la Secretaria de Turismo a la hora de los agradecimientos.
La competencia, organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe junto a la Federación de Golf del Sur del Litoral, involucró a 3.700 golfistas matriculados de 21 clubes pertenecientes a 19 ciudades santafesinas.
El presidente de la Federación de Golf del Sur del Litoral, Fernando Sexer, fue designado este año. “Fernando llega a la conducción de la FGSL con la experiencia, el criterio y la calidez humana que quienes lo conocen valoran profundamente. Desde el Jockey Club de Rosario le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío que enaltece a todo el golf de nuestra región”, publicaba con orgullo su club.
“Cuando vamos a las mesas de reuniones de la Asociación Argentina de Golf, generamos una sana envidia, porque los otros presidentes me dicen que ellos no cuentan con el soporte de un gobierno que los pueda ayudar como pasa en la provincia de Santa Fe”, explica Fernando Sexer en charla con El Litoral.
Mar y Sierras, Noroeste Argentino, N.O. de la Pcia. Bs. As., Sur del Litoral, Del Litoral, Nordeste Argentino, Provincia de Córdoba, Sur y Centro Cuyo son las federaciones regionales que componen el mapa del golf en la Argentina.
El golf, en el marco de la Federación del Sur del Litoral, históricamente tiene tres eventos: la Ciudad de Rosario que va camino a los 90 años, el Torneo Interclubes de golf Copa Rudy Tron y la Copa Federación que va para 20 años. Sin dudas, la Copa Santa Fe va camino a meterse en el calendario como algo determinante.
La jornada final en el Club de Campo El Paso se caracterizó por cantidad y calidad. Jockey Club de Rafaela, Jockey Club de Santa Fe, Club de Campo El Paso, Los Molinos Country Club, Club Atlético San Jorge, Club Atlético Trebolense, Automóvil Midget Club Sunchales, Kentucky Club de Golf, La Carolina Golf & Country Club, Campo Timbo Club de Campo, Estancia La Rinconada Club de Campo, Asociación Civil Deportes para Galvez, Jockey Club de Rosario y Club Bartolomé Mitre de Pérez participaron del camino a la consagración.
Finalmente, desde la organización remarcaron el carácter inclusivo de la disciplina, con iniciativas orientadas a personas con discapacidad y propuestas formativas para niños y niñas, que se desarrollan en conjunto con clubes de toda la provincia.
La Copa Santa Fe de Golf se consolidó en este 2026 como una competencia de alcance federal, que combinó desarrollo deportivo, integración territorial y promoción turística. El golf, uno de los 14 deportes de la Copa Santa Fe, que llegó para quedarse.