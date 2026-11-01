Se definió el básquetbol femenino en Baigorria

La costumbre de Náutico en la Copa Santa Fe: ¡campeón U17!

Se terminó la segunda edición de la disciplina y el trofeo se lo llevó el club Los Timboes para la ciudad de Sunchales. “Cuando contamos en el país el formato de la Copa Santa Fe, las otras federaciones nos envidian”, cuentan los organizadores.