La Copa Santa Fe de Golf, que se consolidó en este 2026 como una competencia de alcance federal, que combinó desarrollo deportivo, integración territorial y promoción turística, cerrará este sábado en la incomparable hierba de El Paso su segunda edición y consagrará a los campeones de la temporada.
Camino a El Paso, el golf busca su campeón en Copa Santa Fe
Se termina la exitosa segunda edición de la competencia provincial, con 3.700 golfistas matriculados de 21 clubes pertenecientes a 19 ciudades santafesinas. La Federación de Golf del Sur del Litoral agradece al Gobierno, a la Secretaría de Turismo y a Lotería de Santa Fe.
La competencia, organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe junto a la Federación de Golf del Sur del Litoral, involucró a 3.700 golfistas matriculados de 21 clubes pertenecientes a 19 ciudades santafesinas.
En diálogo con El Litoral, la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, señaló: “Estamos muy contentos con esta segunda edición. El golf recorrió toda la geografía provincial y permitió, además de la competencia, conocer destinos y poner en valor lo que ofrecen nuestras ciudades. Es una oportunidad para articular turismo y deporte”.
Desde la Federación de Golf del Sur del Litoral se destacó el respaldo estatal y el crecimiento de la convocatoria. “Fue una apuesta muy importante del Gobierno provincial, inédita para nuestro deporte”.
Al mismo tiempo, desde la organización remarcaron el carácter inclusivo de la disciplina, con iniciativas orientadas a personas con discapacidad y propuestas formativas para niños y niñas, que se desarrollan en conjunto con clubes de toda la provincia.
¿Quiénes vienen camino a El Paso este sábado de muchas definiciones en el golf de la Copa Santa Fe?: Jockey Club de Rafaela, Jockey Club de Santa Fe, Club de Campo El Paso, Los Molinos Country Club, Club Atlético San Jorge, Club Atlético Trebolense, Automóvil Midget Club Sunchales, Kentucky Club de Golf, La Carolina Golf & Country Club, Campo Timbo Club de Campo, Estancia La Rinconada Club de Campo, Asociación Civil Deportes para Galvez, Jockey Club de Rosario, Club Bartolomé Mitre de Pérez.
Después de las clasificaciones en todos los clubes se llega a la gran jornada final. La resolución deportiva será a 18 hoyos, juego por golpes. “Se puntúa la suma de los tres mejores scores netos de los integrantes del equipo/club”, explican al diario de Santa Fe
Los premios extra que están en juego por la Copa Santa Fe 2026 son los siguientes: juego de astas banderas más tazas; 900 pelotas para driving range; 600 pelotas para driving range; 300 pelotas para driving range; servicio de aireación de greens.