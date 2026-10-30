Este sábado la apasionante jornada final

Camino a El Paso, el golf busca su campeón en Copa Santa Fe

Se termina la exitosa segunda edición de la competencia provincial, con 3.700 golfistas matriculados de 21 clubes pertenecientes a 19 ciudades santafesinas. La Federación de Golf del Sur del Litoral agradece al Gobierno, a la Secretaría de Turismo y a Lotería de Santa Fe.