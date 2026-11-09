El interno santafesino Juan Fernández firmó otra actuación sobresaliente en el básquet universitario de Estados Unidos. En una jornada de escasa actividad pero de elevado protagonismo albiceleste en la NCAA, el jugador surgido de la cantera de Unión fue determinante para que South Carolina supere a Southeast Missouri State por 78 a 68.
Juan Fernández brilló en el triunfo de South Carolina y consolida su gran arranque en EE. UU.
El pívot santafesino, formado en las divisiones inferiores de Unión, anotó 18 puntos, bajó 7 rebotes y sumó 4 tapas en la victoria de los Gamecocks. En su primer año en el básquet universitario norteamericano tras su paso por España, el interno vuelve a ser figura en la División I.
Fernández desplegó una planilla imponente en apenas 18 minutos sobre el campo de juego, cosechando 18 puntos, 7 rebotes y 4 tapas. Su aporte resultó determinante durante el segundo tiempo para quebrantar la resistencia del rival y asegurar el triunfo de los Gamecocks.
El camino del ala-pívot santafesino combina una sólida base en el medio local con un exigente recorrido europeo: tras realizar su etapa formativa en las categorías juveniles del Tatengue, emigró a España a los 16 años para continuar su desarrollo en el Fuenlabrada —donde logró el ascenso a segunda división y debutó en la Liga ACB ante el Real Madrid— y posteriormente en el Básquet Girona de la Liga Endesa. En junio de 2026 dio el salto hacia la División I de la NCAA al sumarse a South Carolina, institución en la que protagonizó un rutilante debut en noviembre anotando 20 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias ante Stetson.
La jornada para la legión nacional en la NCAA se completó con buenas actuaciones femeninas y masculinas. En la rama femenina, Oakland aplastó por 97 a 48 a Rochester Christian con 15 puntos, 2 rebotes y una asistencia de Alessia Reale en 18 minutos, acompañada por la labor de Milagros Morell, quien sumó 7 unidades, 4 recobres y 3 pases gol en 13 minutos. En tanto, Natassja Kolff estuvo 5 minutos en cancha (un rebote) en el holgado triunfo de Rutgers sobre Indiana por 107 a 76.
Finalmente, en el cuadro masculino, Hawai venció 71 a 62 a UT Arlington con la presencia de Marcus Adams Jr., autor de 3 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y una tapa en 19 minutos de juego.