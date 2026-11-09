Argentinos en la NCAA

Juan Fernández brilló en el triunfo de South Carolina y consolida su gran arranque en EE. UU.

El pívot santafesino, formado en las divisiones inferiores de Unión, anotó 18 puntos, bajó 7 rebotes y sumó 4 tapas en la victoria de los Gamecocks. En su primer año en el básquet universitario norteamericano tras su paso por España, el interno vuelve a ser figura en la División I.