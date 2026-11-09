ATP 250 de Estocolmo

Triunfo de Tomás Etcheverry en Suecia: venció a Dahlin y jugará ante Thiago Tirante

El platense debió batallar durante tres sets ante el juvenil local para sellar su pasaje a los octavos de final. El cruce albiceleste en la segunda ronda asegurará la presencia de un tenista argentino en los cuartos de final del certamen nórdico.