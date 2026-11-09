Tomás Etcheverry debió exigirse más de lo previsto en su debut para sellar su clasificación a los octavos de final del ATP 250 de Estocolmo. El tenista argentino, quinto preclasificado del torneo y ubicado en el puesto 29 del ranking mundial, superó al local Max Dahlin (778°) por 6-4, 6-7 (6) y 6-3, en un compromiso que demandó una ardua batalla ante la resistencia del joven sueco de 20 años, quien había accedido al cuadro principal mediante una invitación de la organización.
Triunfo de Tomás Etcheverry en Suecia: venció a Dahlin y jugará ante Thiago Tirante
El platense debió batallar durante tres sets ante el juvenil local para sellar su pasaje a los octavos de final. El cruce albiceleste en la segunda ronda asegurará la presencia de un tenista argentino en los cuartos de final del certamen nórdico.
El oriundo de La Plata se adjudicó la primera manga por 6-4, pero Dahlin forzó el desempate en el segundo parcial y logró emparejar el marcador tras imponerse por 8-6 en el tie-break. Sin embargo, lejos de ceder ante la frustración, Etcheverry recuperó la iniciativa en el set decisivo. Apoyado en un juego sólido desde el fondo y en una notable efectividad con el servicio —obtuvo el 85% de los puntos jugados con el primer saque y no concedió oportunidades de quiebre en todo el encuentro—, concretó la rotura en el octavo juego y cerró el triunfo con su saque.
La victoria le permite al platense mantener el impulso positivo logrado tras su destacada labor en el Masters 1000 de París, donde sumó triunfos de jerarquía frente al ruso Andrey Rublev y el australiano Alex de Miñaur.
En los octavos de final habrá duelo plenamente argentino: Etcheverry se medirá ante su compatriota Thiago Tirante (51°), garantizando así un representante nacional entre los ocho mejores del torneo sueco. Tirante viene de acceder a esta instancia tras derrotar con solvencia al español Jaume Munar por 7-6 (3) y 6-3. El encuentro se disputará este martes en el segundo turno del court central, no antes de las 10:30 (hora de la Argentina).