Camilo Ugo Carabelli tuvo una semana destacada en el Challenger de Costa do Sauípe, en Brasil, donde consiguió su segundo título de la temporada. Sin embargo, la victoria frente al local Thiago Seyboth Wild por 6-2 y 7-5 quedó marcada por un episodio de tensión que rápidamente generó repercusiones.
Video: el provocador festejo de un tenista argentino que enfureció al público brasileño
Camilo Ugo Carabelli venció a Thiago Seyboth Wild en la final del Challenger de Costa do Sauípe y protagonizó un tenso cruce con el brasileño tras el último punto.
Después de cerrar el partido, el tenista argentino protagonizó un gesto dirigido a los espectadores brasileños que provocó una fuerte reacción en las tribunas. La situación también tuvo consecuencias en el saludo final con su rival.
El gesto que desató los abucheos
Apenas terminó el encuentro, el jugador nacido en el Bajo Belgrano se dio vuelta hacia el público y realizó un gesto para indicarles que se fueran a dormir. Para hacerlo, juntó las manos junto a un costado de su rostro, cerró los ojos y simuló estar descansando.
La actitud no pasó inadvertida y generó abucheos entre los hinchas brasileños, que reaccionaron contra el argentino después de la consagración.
La tensión también se trasladó a la red. Cuando llegó el momento del saludo protocolar, Seyboth Wild decidió no estrecharle la mano a su adversario. Ugo Carabelli se acercó igualmente, pero, ante la negativa del brasileño, terminó saludando nuevamente al umpire.
La explicación del argentino
Tras el episodio, Ugo Carabelli evitó profundizar la polémica y le restó importancia a la actitud de su rival. Al ser consultado sobre lo sucedido, explicó que conoce a Seyboth Wild desde hace muchos años y que no se sintió molesto por su reacción.
“Él es así, siempre fue así. No me molesta porque ya lo conozco desde chico. Son cosas del partido”, expresó el tenista argentino.
Además, justificó su celebración al referirse a la dificultad de disputar un partido en Brasil frente a un jugador local, con el acompañamiento mayoritario del público.
“Es re difícil jugar en Brasil para un argentino, más aún cuando el rival juega de local. Te vuelven loco, pero es super entendible y lo mismo pasaría si fuera al revés”, reconoció.
El segundo título del año
Más allá de la polémica, el balance deportivo de la gira sudamericana fue muy positivo para Ugo Carabelli. El argentino llegó a la consagración en Costa do Sauípe después de su participación en el Challenger de Guayaquil y consiguió sumar puntos importantes para su posición en el ranking ATP.
El nuevo campeonato representa su segundo trofeo de la temporada y le permite acercarse al objetivo de ingresar entre los 70 mejores tenistas del mundo.
Esa posibilidad también resulta importante de cara a los próximos desafíos del calendario, ya que podría ser determinante para acceder al cuadro principal del Abierto de Australia y a los primeros torneos Masters 1000 de 2027.
Así, el argentino cerró una semana exitosa en Brasil, aunque su consagración terminó acompañada por un cruce que trascendió el resultado deportivo.