Copa Argentina

Paredes dejó atrás las molestias y estará desde el arranque ante Banfield

El mediocampista evolucionó favorablemente de las molestias físicas que arrastraba y estará disponible para el partido del 14 de noviembre frente a Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina. Su presencia representa una pieza importante para el armado del equipo de Rodolfo Arruabarrena.