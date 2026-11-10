Boca recibió una noticia positiva de cara a su próximo compromiso: Leandro Paredes se encuentra recuperado de las molestias físicas que habían generado preocupación en los últimos días y se perfila para integrar el equipo titular ante Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina.
Paredes dejó atrás las molestias y estará desde el arranque ante Banfield
El mediocampista evolucionó favorablemente de las molestias físicas que arrastraba y estará disponible para el partido del 14 de noviembre frente a Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina. Su presencia representa una pieza importante para el armado del equipo de Rodolfo Arruabarrena.
El mediocampista había terminado el encuentro frente a Defensa y Justicia con signos de desgaste físico y debió retirarse acalambrado. Además, el cuerpo técnico había seguido de cerca su evolución debido a los antecedentes recientes de una lesión muscular que lo mantuvo fuera de algunos compromisos.
El campeón del mundo había sufrido un desgarro en el partido ante Instituto, que le impidió participar de los encuentros frente a Talleres y Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana. Tras completar su recuperación y volver a sumar minutos, las molestias posteriores encendieron algunas señales de atención, aunque su evolución permitió despejar las dudas.
Una pieza importante para el esquema de Arruabarrena
La disponibilidad de Paredes representa una alternativa importante para el entrenador Rodolfo Arruabarrena.
El volante es uno de los referentes del plantel y cumple una función central en el funcionamiento del equipo, tanto por su capacidad para organizar el juego como por su aporte en la recuperación y distribución de la pelota.
Su presencia en la mitad de la cancha también aporta experiencia y liderazgo en una etapa decisiva de la temporada. Con el mediocampista en condiciones, Boca podrá sostener una de sus principales referencias futbolísticas para afrontar el cruce eliminatorio ante Banfield.
El plantel continúa con la preparación para ese compromiso, en una semana marcada por la expectativa de los desafíos que tendrá por delante y la búsqueda de mantener el rendimiento colectivo mostrado en sus últimas presentaciones.
Copa Argentina y final internacional, los próximos desafíos
El primer compromiso será el sábado 14 de noviembre, cuando Boca se enfrente con Banfield en condición de visitante por las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro será determinante para las aspiraciones del equipo de alcanzar una nueva final.
Posteriormente, el Xeneize tendrá otro desafío de relevancia internacional: el 21 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
Con dos objetivos importantes en el horizonte, la recuperación de Paredes representa una noticia favorable para el cuerpo técnico, que busca contar con todos sus referentes en condiciones para afrontar el tramo decisivo del calendario.