Cuando comenzó el semestre, después del largo parate por el Mundial, Newell’s tenía un objetivo prioritario y bien claro: olvidarse al menos por seis meses de los promedios y de todas las preocupaciones vinculadas con la permanencia en primera.
Newell’s completó un buen torneo y se prepara para su primera aventura en playoffs
La “Lepra” finalizó sexto en su zona, cumplió con el objetivo del semestre de olvidarse de los promedios y clasificó por primera vez a los mata-mata. El rival de octavos de final será Gimnasia de La Plata
Esa meta la logró con creces, a partir del trabajo del cuerpo técnico encabezado por Frank Darío Kudelka y de un grupo de jugadores que, sin grandes refuerzos, se convenció de que podía competir de igual a igual con cualquier rival.
Con esa premisa, la “Lepra” fue edificando punto por punto una muy buena campaña, que le permitió clasificar por primera vez a la instancia de playoffs, donde ahora deberá enfrentar a Gimnasia de La Plata de visitante.
El final de temporada 2026 es muy diferente a aquel con mucho sufrimiento que experimentaron los hinchas “leprosos” el año pasado, cuando el equipo dirigido por el técnico interino Lucas Bernardi -luego de la renuncia del “Ogro” Fabbiani- necesitó de una agónica victoria en cancha de Huracán -casualmente dirigido en ese entonces por Kudelka- para respirar aliviado por haber evitado el descenso.
La consolidación con Frank Kudelka
La llegada de Frank Kudelka a Newell’s, luego de la fallida y corta experiencia de la dupla Orsi-Gómez, le dio tranquilidad, seriedad y confianza al área del fútbol profesional de la institución. Y en la segunda mitad del año, después de la extensa pretemporada y con la llegada de un par de futbolistas que le aportaron sobre todo seguridad defensiva, el equipo se consolidó y pasó de ser un conjunto vulnerable a otro incómodo para cualquier adversario.
Newell’s se hizo fuerte de local, algo que su hinchada le demandaba. De hecho, en el Torneo Clausura terminó invicto en el “Coloso Marcelo Bielsa”, con cuatro victorias y cuatro empates.
En su casa, ganó los cuatro partidos que tenía que ganar por la talla de los rivales: Central Córdoba de Santiago del Estero, Talleres de Córdoba, Deportivo Riestra y Banfield. Y sacó empates positivos antes adversarios de mucha jerarquía como Boca y Vélez.
De visitante solo ganó un partido, en cancha de Platense. Pero se llevó empates positivos de estadios históricamente complicados como los de Estudiantes, San Lorenzo e Instituto de Córdoba, el puntero de la Zona A con el que igualó 2 a 2 en la última fecha.
A propósito de paradas bravas de visitante, Newell’s logró salir ileso del clásico rosarino en cancha de Central, con el gol de Matías Cóccaro en el último suspiro del partido. Fundamental para la relación entre los hinchas y los futbolistas.
Las tres derrotas de la “Lepra” fueron ante Independiente de Avellaneda, Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza.
El cruce frente a Gimnasia
Las dos primeras fueron en la primera parte del torneo, cuando el equipo todavía se estaba asentando. Y la caída en Mendoza fue a todas luces injusta, ya que Newell’s ese día hizo un muy buen partido y creó más de diez situaciones claras de gol, pero no estuvo fino a la hora de la definición.
En conclusión, Newell’s redondeó un buen torneo y por primera vez sus hinchas vivirán la emoción de un playoff, aunque no lo harán desde la tribuna porque el sexto puesto obliga al equipo de Kudelka a definir de visitante. Chocará con el tercero de la Zona B, que es Gimnasia de La Plata.
El conjunto dirigido por Guillermo Pereyra tuvo un gran semestre, pero no es de los rivales que los hinchas se agarran la cabeza cuando toca enfrentarlo.
Kudelka tiene dos semanas para recuperar a los jugadores que llegaron tocados a este final de temporada -el zaguero Lautaro Gianetti y el delantero Matías Cóccaro son los ejemplos más claros y contundentes- y el fin de semana del 22 de noviembre irá al bosque platense a buscar la clasificación a cuartos de final del Clausura. Y ya quedó demostrado que en estos mano a mano, todo puede suceder.