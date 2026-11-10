La Selección argentina inicia este martes su preparación para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, correspondientes a la fecha FIFA. Luego de la llegada de un importante grupo de futbolistas durante el lunes, el plantel comenzará con los primeros trabajos bajo las órdenes de Lionel Scaloni en el predio de Ezeiza.
La Selección argentina se prepara para enfrentar a Uruguay y Costa Rica: días y horarios
La actividad comenzará en el predio de Ezeiza bajo las órdenes de Lionel Scaloni, con una agenda de prácticas que incluirá jornadas a puertas cerradas y una conferencia de prensa antes del primer compromiso.
La expectativa también se trasladó a las redes sociales, donde el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, publicó imágenes desde el gimnasio del seleccionado y compartió la previa del regreso a los entrenamientos.
Entrenamientos en Ezeiza
La primera práctica está programada para este martes a las 10 y se desarrollará a puertas cerradas. La actividad continuará el miércoles 11, desde las 17, aunque en esa oportunidad habrá una particularidad: los primeros 15 minutos estarán habilitados para la prensa.
El jueves 12, también a las 17, el equipo realizará su último entrenamiento antes del clásico ante Uruguay. La sesión será nuevamente a puertas cerradas y, posteriormente, Scaloni brindará una conferencia de prensa.
Lionel Scaloni estará al frente de los entrenamientos de la Selección argentina. (Foto: Reuters).
La primera fecha FIFA sin Lionel Messi
Esta convocatoria tiene una particularidad: será la primera fecha FIFA sin Lionel Messi como referente y principal figura del seleccionado. En este contexto, Scaloni tendrá la oportunidad de evaluar alternativas y continuar trabajando en la conformación del equipo.
Para los dos compromisos, el entrenador presentó una lista de 28 futbolistas. Entre las novedades aparecen la primera convocatoria de Aaron Anselmino y los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.
Cuándo juega contra Uruguay
El primer compromiso de la Albiceleste será frente a Uruguay, el próximo viernes, desde las 20, en La Bombonera.
El encuentro marcará el inicio de esta doble jornada de amistosos, en la que el cuerpo técnico buscará probar variantes y observar el rendimiento de los convocados.
El segundo amistoso ante Costa Rica
La agenda continuará el martes 17, cuando Argentina se enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.
Será el segundo partido de esta fecha FIFA y otra oportunidad para que Scaloni evalúe a los jugadores disponibles y realice ajustes en el funcionamiento colectivo.
Con dos compromisos por delante y varias alternativas por analizar, el seleccionado argentino pondrá en marcha una nueva etapa de preparación, con la mirada puesta en los próximos desafíos del equipo.