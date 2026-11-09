La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente que la Selección Argentina recibirá a Uruguay este viernes 13 de noviembre a partir de las 20:00 en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El encuentro, correspondiente a una nueva jornada internacional, tendrá un tinte histórico particular: significará la primera presentación del combinado nacional tras el retiro de Lionel Messi del seleccionado.
La Selección Argentina inicia las prácticas en Ezeiza para medirse ante Uruguay en La Bombonera
El conjunto conducido por Lionel Scaloni se concentrará desde este lunes en el predio Lionel Andrés Messi de cara al clásico rioplatense del viernes. El cruce marcará el inicio de una nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi y contará con caras nuevas, regresos y varias ausencias de peso.
Para preparar el clásico rioplatense, los 28 futbolistas citados por el entrenador Lionel Scaloni comenzarán a arribar este lunes 9 de noviembre al predio de Ezeiza. Durante la jornada inaugural no habrá movimientos sobre el campo de juego, priorizando el descanso y la recepción de la totalidad de los convocados que viajan desde el exterior. La gira se completará posteriormente el martes 17, cuando el elenco albiceleste se mida frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
En términos de armado de plantel, Scaloni aprovechará este compromiso para probar alternativas tácticas. Entre las novedades destacadas de la lista figura la primera citación del juvenil Aaron Anselmino, sumada a los retornos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo. En contrapartida, el cuerpo técnico debió lidiar con numerosas bajas: Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez quedaron al margen por sendas lesiones, mientras que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no fueron incluidos por decisión táctica. A ellos se añaden las ausencias por suspensión de Nahuel Molina y Leandro Paredes, así como las bajas definitivas de Messi y Nicolás Otamendi tras sus retiros del seleccionado.
Cronograma de actividades del plantel en Ezeiza
- Lunes 9: Arribo y concentración de los futbolistas convocados en el predio de Ezeiza (sin trabajos de campo).
- Martes 10: Entrenamiento matutino a partir de las 10:00, a puertas cerradas.
- Miércoles 11: Práctica vespertina desde las 17:00, con acceso a los medios de comunicación durante los primeros 15 minutos.
- Jueves 12: Último ensayo táctico a las 17:00 (a puertas cerradas) y posterior conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
- Viernes 13: Encuentro amistoso frente a Uruguay, a las 20:00, en La Bombonera.