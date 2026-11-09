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La Selección Argentina inicia las prácticas en Ezeiza para medirse ante Uruguay en La Bombonera

El conjunto conducido por Lionel Scaloni se concentrará desde este lunes en el predio Lionel Andrés Messi de cara al clásico rioplatense del viernes. El cruce marcará el inicio de una nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi y contará con caras nuevas, regresos y varias ausencias de peso.