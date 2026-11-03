Amistoso en La Bombonera

La AFA confirmó el expendio de entradas para el clásico entre Argentina y Uruguay

Las localidades saldrán a la venta este miércoles a las 16 a través de Deportick. Ante la ausencia de Lionel Messi entre los convocados, los precios registraron una baja en relación con los últimos amistosos de la Scaloneta.