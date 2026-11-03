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Amistoso en La Bombonera

La AFA confirmó el expendio de entradas para el clásico entre Argentina y Uruguay

Las localidades saldrán a la venta este miércoles a las 16 a través de Deportick. Ante la ausencia de Lionel Messi entre los convocados, los precios registraron una baja en relación con los últimos amistosos de la Scaloneta.

Las entradas saldrán a la venta este miércoles a través de Deportick con precios reducidos tras la confirmación de la ausencia de Messi. Foto: Fernando NicolaLas entradas saldrán a la venta este miércoles a través de Deportick con precios reducidos tras la confirmación de la ausencia de Messi. Foto: Fernando Nicola
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este martes los detalles para la venta de entradas de cara al trascendental amistoso internacional que disputarán la Selección Argentina y Uruguay. El clásico rioplatense se jugará el próximo viernes 13 de noviembre en la Bombonera y marcará el inicio de la serie de dos encuentros que el equipo nacional sostendrá en territorio argentino.

Soccer - Argentina - Argentine Primera Division - Torneo Clausura - Boca Juniors v River Plate - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - November 1, 2026 General view of Boca Juniors fans in the stands before the match REUTERS/Rodrigo ValleLa Bombonera será la sede del clásico rioplatense entre Argentina y Uruguay el próximo viernes 13 de noviembre. Crédito: Fernando Nicola

El expendio general comenzará este miércoles 4 de noviembre a partir de las 16 hs de manera exclusiva a través de la plataforma digital Deportick.com. Una particularidad destacada por el ente regulador es que, tras confirmarse la ausencia de Lionel Messi en la nómina de concentrados, los valores sufrieron un descenso respecto a los últimos duelos de exhibición disputados en el país frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Las entradas generales tendrán un costo de $95.000, posicionándose como la opción más económica para los espectadores, mientras que las populares para menores de hasta 10 años valdrán $19.000. Por su parte, la ubicación Preferencial alcanzará el tope tarifario de $290.000. El sector destinado a la parcialidad de Uruguay tendrá un valor fijado en $160.000.

Los hinchas en la previa del partido de la Selección Argentina en Córdoba. Crédito: Fernando NicolaEl canje presencial de los tickets se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre en las boleterías del estadio de Huracán.

Quienes adquieran sus ubicaciones deberán realizar el retiro físico de las entradas entre el martes 10 y el jueves 12 de noviembre en las boleterías del estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán), en el horario de 9 a 15 hs. En cuanto a las personas con discapacidad, la AFA aclaró que deberán tramitar su acreditación en la misma plataforma web desde el inicio de la venta, puntualizando que no se permitirá el acceso a quienes no hayan completado el trámite previo.

Detalle de precios y ubicaciones

  • General: $95.000
  • Menor a Popular (hasta 10 años): $19.000
  • Sector Visitante (Uruguay): $160.000
  • Platea Alta L: $140.000
  • Platea Media (Sectores C, D y M): $180.000
  • Platea Media (Sectores A y B): $220.000
  • Platea Baja L: $220.000
  • Preferencial: $290.000
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