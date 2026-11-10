Gabriel Bortoleto venía de terminar octavo con Audi en México y llegaba a Interlagos para correr por segunda vez en casa. Rafael Câmara, líder de la Fórmula 2, debutaba en la Fórmula 1 con Haas. Ya tenía un lugar en el equipo para 2027, pero la salida de Esteban Ocon adelantó su estreno.
Bortoleto y Câmara, el día que Brasil volvió a tener dos pilotos en la grilla
Diez años después de Felipe Massa y Felipe Nasr, dos brasileños volvieron a largar juntos en la Fórmula 1. Se cruzaron dos veces en pista y contaron cómo vivieron el domingo de locales. San Pablo, además, registró un nuevo récord de público y aseguró la carrera hasta 2035.
Gabriel Bortoleto y Rafael Câmara se encontraron en la vuelta 11, con intermedios y el asfalto todavía mojado. Volvieron a pelear en la 40, ya con blandos. En las dos ocasiones, la disputa era por el 19.º puesto. "Fue tenso, pero fue divertido", nos contó Bortoleto. Hacía cinco o seis años que no corría rueda a rueda con Rafa y le hubiera gustado que el reencuentro fuera más adelante en el pelotón.
Era la primera vez desde 2016, cuando corrían Felipe Massa y Felipe Nasr, que Brasil tenía dos pilotos en la grilla de partida de la Fórmula 1. Bortoleto ya sabía lo que era correr en Interlagos con el aliento de los suyos. Para Câmara era su primer Gran Premio, y le tocó vivirlo en casa.
Bortoleto esperaba más de su carrera en casa
Gabriel largó 19.º y terminó 16.º. Cuando le preguntamos si cruzar la meta le daba algo de alivio después de lo que había vivido el año pasado, fue directo. "La obligación es terminar la carrera. No me da felicidad ni alivio terminar una carrera".
La bronca venía del sábado. Había estado entre los diez en las tres prácticas y el golpe en la clasificación lo mandó al fondo. El domingo, con pista libre, encontró el ritmo que había sentido en los ensayos. Su ingeniero se lo marcó por radio. Bortoleto se permitió una broma sobre lo bien que iba el auto para el puesto que ocupaba. Y cuando le preguntamos por volver a correr en San Pablo, dejó claro que la espera hasta el próximo año se le va a hacer larga.
Lo que dejó el Gran Premio en San Pablo
Rafa largó 11.º con la Haas y terminó 20.º. Cuando le preguntamos qué había sido lo más difícil del fin de semana, eligió el domingo. "Hubo algunos errores que no esperaba cometer», contó. Con una pista que se fue secando y volvió a mojarse, por momentos ya era un desafío mantener el auto en el asfalto. Haber cruzado la meta sin golpes ni daños fue lo primero que rescató al comparar la carrera con el sábado.
También habló de las banderas azules y de lo difícil que fue encontrar continuidad. En las vueltas limpias, cuando podía encadenar giros, sentía que el ritmo estaba. Le faltó sostenerlo a lo largo de la carrera.
Cuando le preguntamos con qué aprendizaje se quedaba, empezó por la largada y los procedimientos del auto. Después habló de cómo fue entendiendo qué hacer a medida que cambiaban las condiciones. Son cosas a las que tuvo que adaptarse con la carrera en marcha, en su primer domingo de Fórmula 1.
"No estoy satisfecho con el resultado de hoy", nos dijo. Esperaba más del domingo, aunque su balance del fin de semana fue positivo por todo lo que pudo aprender en su debut.
Interlagos batió su récord de público con más de 316.000 asistencias acumuladas entre viernes y domingo. En 2025 había registrado 303.627. El alcalde Ricardo Nunes estimó para esta edición un impacto de R$ 2.300 millones en la economía de San Pablo, aproximadamente 418 millones de dólares, y alrededor de 25.000 puestos de trabajo vinculados al evento. La hotelería, la gastronomía y el transporte están entre los sectores alcanzados.
La ciudad de San Pablo informó que habían invertido R$ 500 millones, 91 millones de dólares, en la modernización del autódromo. Entre las obras figuran el reasfaltado, la renovación de los boxes y 7.812 asientos nuevos. El sábado también se anunció que la Fórmula 1 seguirá en Interlagos hasta 2035, cinco años más que lo previsto en el acuerdo anterior.