El Litoral en el GP de San Pablo

Bortoleto y Câmara, el día que Brasil volvió a tener dos pilotos en la grilla

Diez años después de Felipe Massa y Felipe Nasr, dos brasileños volvieron a largar juntos en la Fórmula 1. Se cruzaron dos veces en pista y contaron cómo vivieron el domingo de locales. San Pablo, además, registró un nuevo récord de público y aseguró la carrera hasta 2035.