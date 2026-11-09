Cuando hablamos después de la carrera, a Franco Colapinto se le notaba la tristeza en la cara. Todavía estaba tratando de entender por qué el Alpine no le había dado el agarre que necesitaba en los momentos en que podía ir por un puesto más. Había llegado a Brasil con ganas de volver a sumar. Un domingo donde Franco volvió a ser mas que el auto.
Franco peleó cada puesto en Interlagos
«Fui al límite toda la carrera», dijo el piloto de Alpine después de un domingo que empezó y terminó sobre piso mojado. Pero con un Alpine lento no pudo cumplir a los miles de argentinos en Brasil.
Largó 13.º con intermedios nuevos y, cuando volvió a pasar por la recta principal, ya estaba 18.º. "Me quedé parado", contó. Los dos primeros lugares los recuperó en pista. Pasó a Rafael Câmara en la tercera vuelta y a Carlos Sainz en la curva 4 de la octava.
En la vuelta 17 puso blandos nuevos y volvió 15.º. Franco contó que, con tan poco agarre, le había costado encontrar el momento justo para cambiar. La pista se secaba por donde iban todos y Franco podía acercarse, pero para pasar tenía que pisar lo mojado.
"Sí, sí, hice lo mejor lo mejor que pude, obviamente complicado. Además no maximizamos las oportunidades. Obviamente la pista estaba muy complicada, era difícil de pasar, tenía mucho más ritmo que Leclerc y que Albon"
Probó con Charles Leclerc en la primera curva y se pasó de largo. También le costó con Alex Albon. Cuando el Williams entró a boxes, Colapinto llegó a estar 12.º, hasta que Lewis Hamilton lo superó.
Con los blandos gastados
Franco siguió con el mismo juego de gomas y, mientras los demás volvían a parar, se encontró décimo. Ahí le tocó defenderse. Nico Hülkenberg lo buscó por afuera en la primera curva de la vuelta 49. El Alpine estaba adelante en el vértice, pero el Audi se salió de la pista y volvió por delante. El alemán ganó el lugar y recibió diez segundos de sanción.
Después fue el turno de Arvid Lindblad. Franco se defendió por adentro en la S de Senna. El piloto de Racing Bulls insistió y recién en el cuarto intento, en la vuelta 52, pudo pasarlo.
El último pase, con la lluvia de vuelta
Colapinto paró en la vuelta 53 por otro juego de blandos. Volvió a pista 15.º y tuvo otra oportunidad con Albon. Esta vez, con blandos más frescos, lo pasó en la recta principal en la vuelta 56. La entrada de Fernando Alonso a boxes le abrió otro lugar y Franco quedó detrás de Pierre Gasly.
En su vuelta 61 alcanzó a su compañero y lo pasó en la curva 12, justo antes de que los dos entraran a poner intermedios. «Venía un poco más rápido y lo pasé», explicó a ESPN. Alonso recuperó el lugar cuando pararon los Alpine. Franco cruzó la meta 13.º, con Gasly detrás.
"Nuestro ritmo con los intermedios no fue bueno y eso nos afectó", dijo Franco sobre su Alpine. El equipo está revisando por qué le costó tanto en mojado, tanto el sábado en clasificación como el domingo en carrera.
Los puntos que Franco quería regalarles
Habían pasado cinco Grandes Premios desde aquel séptimo puesto en Madrid. En San Pablo lo esperaban miles de argentinos y Franco quería cargarse de ese aliento. Las camisetas celestes y blancas se veían por las calles de la ciudad, las banderas iban camino al autódromo y en las tribunas de Interlagos se cantaba por él desde antes de la largada.
En la pista, San Pablo le sigue costando. En 2024, con Williams, perdió el control bajo la lluvia detrás del auto de seguridad y abandonó. Un año después, ya con Alpine, largó 16.º y terminó 15.º. Este domingo consiguió su mejor resultado en tres visitas al circuito. Cuando le tocó agradecerles a los argentinos que habían hecho el viaje, volvió a lo que más quería darles. "Una pena no haberles podido dar puntos", dijo.
La próxima fecha. El Gran Premio de Las Vegas se largará a la 1 de la madrugada del domingo 22 de noviembre, hora argentina.